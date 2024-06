MÓNICA JUÁREZ APUNTÓ CONTRA LA GESTIÓN DE BETTINA: "¿DÓNDE ESTÁ LA EX INTENDENTA?"

La diputada provincial se refirió a la causa por el vaciamiento de los galpones municipales durante la anterior gestión. Opinó que la justicia debe hacer su trabajo y se preguntó "¿dónde están la ex intendenta y el actual senador?".

La diputada Mónica Juárez hizo alusión esta mañana al escándalo por la aparición de elementos de asistencia en la casa del primo de Bettina Romero. "Me pregunto cómo ciudadana ¿dónde está la ex intendenta? ¿dónde está el actual senador que no están dando explicaciones? Me pregunto si van a salir a hablar o van a dar algún tipo de explicación", se preguntó.

Por otro lado, se refirió al rol de la justicia y argumentó: "Fayón figuraba hasta ayer dentro de la nómina de personas que trabajaban en el senado de la Nación. Acá hay un tema familiar. Así que desde Fayón para arriba, deben seguir las investigaciones".

Finalmente, consideró que la justicia debe hacer su tarea "para que pronto nos puedan decir qué fue lo que pasó. Esos recursos tiene que estar con la gente. Me parece miserable que, con la necesidad que hay, hayan encontrado sillas de ruedas en lugares donde había ratas".