“UN RIÑÓN PARA PIPE”: LA EMOCIONANTE CAMPAÑA DE UN JUGADOR DE DEPORTIVO RIESTRA POR SU HIJO QUE ENCOLUMNÓ AL FÚTBOL ARGENTINO

Todo el fútbol argentino se sumó a la campaña del futbolista de Deportivo Riestra, Nicolás Sansotre, quien busca un donante para su pequeño hijo que padece síndrome nefrótico. “Un riñón para Pipe”, es el eslogan de esta emocionante iniciativa que cuenta con el apoyo para su difusión de varios clubes.

“Todos con Pipe. La donación de órganos es la prueba palpable de que existe vida después de la muerte. Donar no vale la pena, donar vale la vida”, fue el mensaje que compartió la cuenta oficial de X (antes Twitter) de Deportivo Riestra.

“Lo de Pipe arrancó cuando tenía un año y ocho meses. Nosotros estábamos en Tucumán, yo estaba en San Martín, y un día se levantó con el ojito hinchado. Lo llevamos al pediatra, que decidió hacer un estudio de orina y sangre. Fue entonces que descubrieron que estaba perdiendo proteínas por el riñón. Así comenzó nuestra aventura de médicos, análisis y hospitales”, contó en diálogo con un medio el defensor de 30 años, que debutó en Almagro en 2013 y tuvo pasos por Villa Dálmine, Tigre y San Martín de Tucumán.

“Pipe ya hace un mes y medio entró en lista de espera”, agregó el papá de Felipe, que tiene cuatro años y espera un trasplante de riñón luego de que le diagnosticaran un síndrome nefrótico, una enfermedad renal crónica que se caracteriza por la presencia de una serie de síntomas, siendo los más comunes la pérdida de proteínas a través de la orina en cantidades anormalmente altas (proteinuria), la hinchazón en diversas partes del cuerpo (edema), niveles bajos de proteínas en la sangre (hipoalbuminemia) y niveles elevados de colesterol y triglicéridos en la sangre.

“Él tenía mucha retención de líquidos: llegó a pesar hasta 18 ó 20 kilos cuando un nene de su edad tenía que pesar 8 ó 10. Fue complicado porque no caminaba, no podía hacer nada hasta que llegó el estudio”, agregó Sansotre, quien agradeció por el apoyo recibido no solo de su club, Deportivo Riestra, sino de todo el fútbol argentino, ya que clubes como Almagro, Sarmiento, San Martín de Tucumán, Villa Dálmine y Colón de Santa Fe, entre otros, se sumaron a la campaña de ayuda por Felipe y en favor de la donación de órganos.

“Desde octubre del año pasado le sacaron un riñoncito que ya no funcionaba y ahí empezó a hacer diálisis, primero en el hospital en su catéter, que lo tenía en el cuello. Hacía hemodiálisis tres o cuatro veces a la semana durante cuatro o cinco horas y ahora tiene la cánula en la panza que hace diálisis peritoneal todos los días. Primero hacía cinco y seis veces por día y ahora nos llegó la máquina que es la que trabaja de noche y se la hace todos los días”, relató el futbolista de Deportivo Riestra.

Y destacó: “Tanto los dirigentes, cuerpo técnico, mis compañeros me dieron una mano en todo. Y después, el gremio (Futbolistas Argentinos Agremiados), para sacarme el sombrero, porque también siempre que nos pedían algo desde el hospital o en otro lado ellos siempre se hicieron cargo de todo. Quiero remarcarlo porque hasta el día de hoy, cuando necesitamos algo, ellos están en todo momento”.

Y reforzó su idea de lo importante que es donar órganos y en especial, crear conciencia mediante diferentes campañas. “La intención es que se hable cada vez más acerca de la donación de órganos. Es complicado, pero cuando a uno le toca de cerca empieza a enterarse de todo y está bueno poder ayudar a otras familias que pasan por un momento similar”.