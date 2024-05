LA CASTA ESTÁ EN ORDEN: LOS POLÍTICOS SE SUBEN EL SUELDO MIENTRAS LOS JUBILADOS NO LLEGAN A FIN DE MES

¿Cuánto ganará a partir de ahora un senador nacional? $8 millones por mes. A esto se le suma: chofer, secretaria, asesores, plus por desarraigo, custodios, cuatro años de estabilidad. La casta está en orden.



Mientras tanto, un argentino promedio vive con Inflación, inseguridad, falta de gas, paro docente, paro de trenes, sueldos bajos, jubilaciones bajas. Hay demasiada distancia entre la casta y la gente.

La pregunta para el gobierno de Javier Milei es: ¿en qué momento la gente vivirá mejor? Porque la promesa era que el ajuste lo hacía la casta.

¿Quién tiene la culpa de la falta de gas? Obviamente que el kirchnerismo dijo: “Ah, pero Milei”. Y para completar, apareció la condenada Cristina Kirchner: “Con superávit dibujado y sin gas en el caño. Con funcionarios que no funcionan, más ideas que tampoco funcionan… Nada puede salir bien”.

Harta el cinismo de esta gente.

La tapa de Clarín tituló en 2010: “Se debió importar más electricidad y hay cortes de GNC”; “Pese a la promesa oficial, faltó gas en las estaciones del interior”; “La crisis que De Vido no quiere admitir.”

Tapa de Clarín en 2011: “Culpan a Salta y a las petroleras por la falta de gas y nafta”.

Esos titulares nos recuerdan que Néstor y Cristina Kirchner llevaron a la Argentina de ser exportador de gas a ser importador neto a precios exorbitantes. Entonces, que Cristina nos haga de “maestra siruela” con el gas es un montón.

Segundo, le recuerdo que era durante su gobierno que los funcionarios no funcionaban. Fíjese, señora condenada, el desastre que hicieron con la producción de gas en Argentina:

2004: 43,6 miles de millones de m³

2010: 39,0 miles de millones m³

2011: 37,7 miles de millones m³

2015: 35,5 miles de millones m³

2019: 41,7 miles de millones m³

2023: 41,6 miles de millones m³

El kirchnerato dejó a la Argentina sin producción de gas propia. Hubo que armar extraños negocios con Bolivia y con Qatar. Hubo que contratar barcos carísimos con el señor Julio De Vido a la cabeza.

Tercero, ¿se acuerdan de que Sergio Massa había prometido que con el gasoducto “Néstor Kirchner” nunca más íbamos a importar gas en barcos? Bueno, todo mentira.

Cronograma del gasoducto “Néstor Kirchner”:

9 de julio de 2023: inauguración

Noviembre de 2023: se frenan las obras a cero

Diciembre de 2023: deuda de US$35 millones con las constructoras

Mayo de 2024: falta gas

Lo explico de nuevo: el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa dejó una deuda de US$25 millones con la constructora SACDE y US$10 millones con la constructora ESUCO-CONTRERAS. Y a esta deuda hay que sumarle que el gobierno anterior dejó otra deuda con Bolivia por importación de gas por US$244 millones y US$22 millones por intereses. Pero nunca te lo van a explicar porque sería reconocer que dejaron una calamidad.

Es muy chocante que la política esté forrada mientras la gente la pasa como el traste.

Sueldos de la casta vs. sueldos de la gente:

Ministro de la Corte Suprema: $18.000.000

Cristina Kirchner: $15.855.421

Senador Nacional: $8.000.000

Salario promedio: $705.000

Jubilación mínima: $277.000

¿Qué había dicho el senador Lousteau? “No quiero ganar menos que un cajero de banco.”

Un senador gana 30 veces más que un jubilado. O sea, un jubilado necesita dos años y medio de jubilaciones para cobrar lo mismo que un senador por mes. Pero Lousteau se queja porque no quiere ganar menos que un cajero de banco. Eso es casta. Creerse más que un laburante. Creerse más que la gente. No entender que los políticos son servidores públicos. No entender que los políticos cobran de nuestros impuestos.

Entonces, ya en la era Javier Milei, el gobierno debe comprender que la distancia entre la gente y la casta sigue siendo enorme.

Aerolíneas Argentinas: 11.288 empleados al 30 de abril de 2024.

Sueldos promedio de Aerolíneas Argentinas:

Comandante Airbus 330: $7.047.673

Comandante Boeing 737: $5.701.834

Comandante Embraer: $5.755.170

Copiloto Airbus 330: $4.182.409

Personal técnico aeronáutico: $3.716.809

Personal superior nivel A: $3.029.267

Jefe de cabina: $3.185.013

Primer comisario internacional: $2.489.074

Primer comisario regional: $2.099.245

Supervisor: $1.722.426

Operador de equipos: $1.334.503

Mecánico: $1.209.424

Resulta exasperante que la casta esté en orden mientras el pueblo sufre.

En el mismo sentido, Luis D’Elía defendió a Fernando Espinoza del supuesto delito de abuso sexual. Fernando Espinoza es un pobre tipo. Fernando Espinoza fue abusado por su secretaria. Lo procesaron por abuso sexual, pero la víctima es el intendente Espinoza. La casta se protege entre sí.

¿Qué pasó con Sebastián Villa cuando fue condenado por violencia de género? Boca lo echó. ¿Qué pasó con Juan Darthés cuando fue acusado por Thelma Fardín? Fue cancelado en todos los medios de Argentina. ¿Qué pasó con Fernando Espinoza cuando fue procesado por abuso sexual? Nada. Sigue siendo el hombre más poderoso del peronismo de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque tiene poder real, porque la casta está protegida.

Lo que digo también es que, en la nueva Argentina que propone Milei, no hay lugar para repetir las conductas de “casta”.

El presidente estuvo en Los Ángeles con empresarios muy importantes. De hecho, fue y se cruzó con una manifestante que le gritaba fascista. La verdad, el tipo se la bancó muy bien. Fue a explicarles a los tres que gritaban por qué no tenían que usar la palabra “fascista”. Perfecto.

Ahora bien, ya es momento de volver. Ya estamos bien con los viajes. Ya estamos bien con el Tango 01. Ya estamos bien con la gira mundial.

De nuevo: inflación, inseguridad, falta de gas, paro docente, paro de trenes, Ley de Bases trabada, Pacto de Mayo caído, salida de Nicolás Posse. Hay demasiado quilombo en Argentina. Ya es momento de que el presidente esté acá. No hay lugar para repetir las conductas de casta.

Por ejemplo, los sillazos entre kirchneristas. Definición de sicario: “Asesino asalariado”. Eso le dice Matías Kulfas -ex ministro de Alberto Fernández- al “Cuervo” Larroque -actual ministro de Axel Kicillof-. Estos tipos que se matan entre ellos después te dan clases de gobierno. Por estas cosas la gente los detesta.

Estos son los políticos con peor imagen, según la Universidad de San Andrés:

83% Alberto Fernández

75% Máximo Kirchner

70% Pablo Moyano

70% Sergio Massa

66% Cristina Kirchner

60% Axel Kicillof

59% Horacio R. Larreta

58% Guillermo Moreno

Así terminó la casta, detestada por la sociedad argentina, aunque con los mismos privilegios de siempre.