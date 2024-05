KARINA MILEI LE RESPONDIÓ A ECHARRI: "COMPASTE LOS DÓLARES EN EL GOBIERNO K"

Karina Milei hizo su primera aparición en las redes sociales y lanzó un fuerte cuestionamiento contra al actor Pablo Echarri tras los recientes dichos sobre su gobierno donde aseguraba que tenía que cambiar dólares para llegar a fin de mes.

La Secretaria General de la Nación utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para contestarle al artista y escribió: “@echarripablo1, ¿vos me estás diciendo que estás gastando dólares que has comprado en el gobierno KK, cuando había controles y a quien lo hacía lo perseguían por fugar dólares?”.

“Además, seguro los comprabas al oficial, así te llevabas el subsidio... ¡Viva la libertad carajo!”, sentenció la hermana del presidente, ganando en cuestión de minutos varios likes y rt por parte de los usuarios de X (ex Twitter).

Javier Milei, quien se encuentra de gira por Estados Unidos, se pronunció al respecto a través de la misma red social. “Tsunami de chanes... El jefe ha hablado... Vaaamooo”, escribió en apoyo a su hermana.