LA PAREJA DE ALBERTO FERNANDEZ RECIBIÓ UNA PROPUESTA PARA HACER UNA SERIE SOBRE SU VIDA

Durante una charla en el streaming Gelatina con Pedro Rosemblat, el exmandatario habló sobre los aciertos y errores de su gobierno, mencionando la fiesta en Olivos a pesar de que no se le había consultado.

“Cuando me preguntan por la cena en Olivos, el brindis en Olivos, claro que no debería haber existido, claro que fue un error, claro que me arrepiento”, reconoció Fernández.

Lo curioso es que luego de esos comentarios, trascendió que Fabiola Yáñez, pareja del ex presidente, recibió una propuesta para hacer una serie sobre su vida.

De acuerdo con la información difundida, la ficción se llamaría "La primera dama" y sería protagonizada por la misma actriz. La oferta de producción fue realizada desde España, según detalló Carlos Pagni en su programa.

