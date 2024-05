“EN LOS PAÍSES BAJOS PODES NEGOCIAR CON LAS PROSTITUTAS EN LAS VIDRIERAS"

El expresidente de la Nación, Alberto Fernández, brindó una entrevista en el streaming Gelatina. Durante la misma en redes sociales se convirtió en tendencia por un recorte en el que Fernández habla sobre Amsterdam, capital de Países Bajos.

“Vas y podés negociar con las prostitutas en la vidriera, podés comprar drogas, hongos alucinógenos”, se lo ve decir en el video fraccionado en X (antes Twitter).

Aunque Fernández no estaba hablando sobre qué le había gustado del país europeo, como se hizo creer en la mencionada red social, las frases se prestaron a tergiversaciones. El expresidente en realidad estaba hablando sobre las libertades de los países y del fenómeno global de la “extrema derecha”. Básicamente, de lo que es la "liberalismo" fuera de la Argentina.

“¿Conoces un país con más libertades que los Países Bajos? No hay. En los Países Bajos vos vas y la prostitución se ejerce en las vidrieras. Vos compras, no me gusta llamarlo así, pero podés ir y negociar directamente con las prostitutas en la vidriera. ¿Querés comprar drogas? te lo venden, ¿querés comprar hongos alucinógenos? te lo venden. En ese país ganó hoy la extrema derecha”, dijo el exmandatario.

FUENTE: La Voz.