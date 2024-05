CON UN FLYER, EL GOBIERNO INVITÓ A LA CIUDADANÍA A "FESTEJAR EL DÍA DE LA PATRIA CON JAVIER MILEI"

Caído el Pacto de Mayo por la demora en el tratamiento de la ley de Bases, el Gobierno invitó al pueblo argentino a "festejar el Día de la Patria" junto al presidente Javier Milei en la ciudad de Córdoba, el sábado a las 14 horas.



El jefe de Estado debió cambiar de planes en las últimas horas debido a las dificultades del oficialismo para sancionar el mega proyecto y finalmente decidió no convocar al acuerdo con los gobernadores. En su lugar, celebrará la fecha patria con la ciudadanía.

Mediante un escueto mensaje en redes sociales, la Oficina del Presidente de la Republica Argentina (OPRA) formalizó la invitación a la ciudadanía para que asista a la ciudad de Córdoba a conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. "El Presidente Javier Milei invita al pueblo argentino a celebrar el Día de la Patria en el Cabildo de la ciudad de Córdoba, este sábado 25 de mayo a las 14 hs", comunicaron.



La imagen publicada en la cuenta oficial de la OPRA muestra a un Javier Milei recién asumido, en el balcón de la Casa Rosada, aún con la banda presidencial y el bastón. Debajo, anuncian: "Venía festejar el Día de la Patria con el Presidente Javier Milei".



El acto se llevará a cabo en la Plaza San Martín de la ciudad de Córdoba este sábado 25 de mayo desde las 14 horas.

Días atrás, el propio presidente confirmó la suspensión del Pacto de Mayo debido a la demora en la aprobación de ambos proyectos que actualmente están siendo debatidos en sus respectivas comisiones del Senado.

"No habrá Pacto de Mayo porque no va a estar la Ley Bases", dijo en una entrevista que brindó al canal TN, confirmando que la cumbre no tendrá lugar el próximo sábado, tal como había anunciado inicialmente durante el discurso de apertura de sesiones del Congreso.

En tanto, señaló que "ese pacto se puede hacer el 20 de junio, el 9 de Julio". "Son reformas que tienen que ver con el largo plazo, no van a mover el amperímetro, 15 días más o 15 días menos", aseguró el jefe de Estado.

El martes pasado, la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) dio a conocer los cambios en la agenda presidencial para la fecha patria e informó que el mandatario "se hará presente en la Ciudad de Córdoba, "La Docta", corazón productivo de nuestra Nación, para celebrar los 214 años de la Revolución de Mayo junto al pueblo argentino", en lo que será "un nuevo Cabildo Abierto este 25 de mayo".

Desde la OPRA señalaron que allí "el Presidente Javier Milei y el pueblo argentino se encontrarán una vez más para celebrar la libertad".