CHUBUT: LA MATANZA DE PINGÜINOS EN PUNTA TOMBO VA A JUICIO ORAL Y PÚBLICO

Tres años después de que ocurriera una matanza de pingüinos y sus crías en una estancia de Chubut, en noviembre se realizará el juicio al acusado de perpetrar la masacre. La audiencia oral fue habilitada por la justicia luego de escuchar en una audiencia preliminar los daños y las consecuencias del accionar del propietario cuando destruyó cientos de nidos para construir un camino y cercarlo con un alambrado.

De esta forma, por primera vez en la Argentina llega a juicio oral una causa por daño ambiental agravado y crueldad ambiental. El imputado es el dueño de la estancia “La Perla”, el productor ganadero Ricardo La Regina, quien está acusado por la muerte de 105 pingüinos y la destrucción de 175 nidos, en el marco del caso denominado “Punta Tombo”. La condena que enfrenta, a pedido de la fiscalía, es de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo.

Entre agosto y diciembre de 2021, La Regina, a cargo de la finca de su familia, provocó la muerte de centenar de pingüinos y arrasó con unos 175 nidos, muchos de ellos en etapa reproductiva, de acuerdo con la acusación que llevan adelante la fiscalía penal, la fiscalía de Estado de la provincia y la querella, integrada por Greenpeace, la Asociación de Abogadxs Ambientalistas y la Fundación Patagonia Natural.

Los hechos también provocaron la muerte de 292 pichones y huevos de la especie y la pérdida de 2000 metros cuadrados de vegetación nativa en la reserva natural provincial.

La defensa del imputado había solicitado el sobreseimiento de La Regina y sostiene que no se ha acreditado el daño al ambiente y a los pingüinos. La fiscalía, sin embargo, dio por acreditado el daño y solicitó una pena de cuatro años de prisión, mientras que la querella pidió doce años.

“Los hechos que se investigan son de extrema crueldad hacia la vida animal, de forma desmesurada, al momento de realizar el trazado de los caminos, desmonte, triángulo y tajamar, en presencia de pingüinos de Magallanes en época reproductiva. Tenemos pruebas suficientes para probar el daño ambiental. Según un peritaje independiente, la recuperación del ambiente demandaría, al menos, 35 años. Contamos con imágenes satelitales de los días en los que se produjo el hecho y es muy claro que se avanzó sobre la fauna en esa estancia en Punta Tombo”, explicó a Infobae Florencia Gómez, fiscal de la causa.

“Logramos por primera vez llevar este tipo de casos a juicio tanto a nivel nacional como provincial. Con el fallo se busca que la gente no solo se concientice en proteger la flora y la fauna de este país, sino también que denuncie hechos de esta naturaleza para que no se vuelvan a repetir. Se busca con este fallo sentar un precedente. No queremos más que se violente a la fauna ni a la biodiversidad”, agregó Gómez.