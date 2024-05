FUERTE CRÍTICA DE UN GOBERNADOR PERONISTA A LA CGT: “HACEN EL PARO PARA SEGUIR DURMIENDO”

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, cruzó a los dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) por el paro general de este jueves y aseguró que llevan adelante la medida de fuerza “para seguir durmiendo”.



“Pregunto, los que hoy hacen paro, ¿dónde están? Están durmiendo, están en la casa, están descansando. Y hablo del sector público y del sector privado. Hacen paro para seguir durmiendo. A la Argentina no la vamos a sacar descansando o durmiendo”, dijo durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno provincial.

Jaldo, uno de los gobernadores peronistas alineados a Javier Milei, planteó que “con el paro se pierde, con el paro no se gana”.

“Si no, que alguien venga y me diga qué se gana. No comparto para nada. Hoy el país está en una situación de crisis total, hoy Argentina está viviendo problemas económicos y sociales de gran envergadura. Yo creo que parando el país, no trabajando, no produciendo, no industrializando, lo único que estamos haciendo es perdiendo, estamos perdiendo todos”, agregó el tucumano.

Para Jaldo, “este tipo de medidas seguramente en otro momento hubiesen tenido un grado más de razonabilidad” y señaló que se trata de algo “legal y constitucional”, pero opinó que “cuando la Patria está en peligro, a esto se lo saca trabajando, con esfuerzo, con sacrificio, no estando en la casa”.

El fin de semana, el mandatario provincial ya había cuestionado a la dirigencia de la CGT por el paro de este jueves, el segundo de la central obrera contra Milei en lo que va de su gobierno. “Un paro no soluciona absolutamente nada, es como un día domingo para que muchos descansen, no trabajen y los perjudicados lamentablemente siempre son las personas”.

“Paramos el país, paramos la producción, paramos el comercio, paramos la industria, los comercios no venden, no les entran ingresos, los compromisos de cheques emitidos y deudas a pagar no lo pueden contar, los colectivos no andan, el servicio público de pasajeros tiene un problema grave de ingresos, los chicos no van a la escuela. Alguien tiene que explicar cuál es el beneficio de un paro”, fue el reclamo del gobernador contra la central obrera.

Jaldo es uno de los principales aliados de la Casa Rosada dentro de la liga de mandatarios peronistas y mandó a votar a sus tres diputados en favor de la Ley Bases enviada por el Poder Ejecutivo Nacional. También insto a su colega de Catamarca, Raúl Jalil, a apoyar al gobernó nacional en el Congreso y la semana pasada fue recibido por Guillermo Francos en el Ministerio del Interior para reactivar la agenda de obra pública en Tucumán.