DIEGO TORRES DEFENDIÓ A EMILIA MERNES ANTE LAS CRÍTICAS POR CANCELAR SUS SHOWS: “TIENEN MUCHA RESPONSABILIDAD”

La situación de salud de Emilia Mernes causó revuelo en redes sociales en los últimos días. Mientras sus fans esperan con ansias que se recupere, también recibió algunas críticas por las cancelaciones de sus shows.



Fue específicamente el periodista Augusto Tartúfoli quien escribió en su cuenta de Twitter: “La generación de CRISTAL no quiere recorrer el camino del artista. Todo debe ser inmediato. Autotune, musiquita, fast food, TikTok y derecho a llenar estadios. Casi todos en la escena de hoy eligieron ignorar que el camino del artista lleva tiempo y esfuerzo. A la generación de cristal se le dio rápido y fácil. No extraña que no sepan qué hacer con su angustia si su arte es nulo”.

Luego de causa polémica con su opinión, desde LAM (América) abordaron a Diego Torres, quien cuenta con décadas de carrera, acerca de su opinión sobre el tema: “Yo creo que el mundo está más rápido. Hoy todo es inmediato, todo es ya, por eso hay trastornos de ansiedad. No sé si influye las redes, la tecnología que nos invade la vida”.

“Estos chicos que son muy jóvenes tienen mucha responsabilidad, mucho concierto”, sumó haciendo referencia a Emilia. “La vida del artista no es fácil, hay que trabajar, hay que estar en condiciones para subirse al escenario, no podés subirte estando enfermo. Tenés que brindar lo mejor a la gente que ha hecho un esfuerzo por pagar una entrada”.

En defensa y comprensión de la situación de la pop-star, afirmó: “Es normal que un artista, que es un ser humano, de repente, no esté bien de salud y no pueda afrontar su trabajo”.

“Eso es lo más triste, no poder estar bien para subirse a un escenario y poder brindarle lo mejor a la gente. Es duro. Es como un deportista que se lesiona y no puede brindar lo mejor para su equipo”, expresó y también reconoció que le ha pasado en varias ocasiones en su carrera.

La situación de Emilia Mernes

Emilia Mernes se encuentra en un delicado estado de salud. Tras la preocupación que generó la noticia entre sus fans, un comunicado oficial dio a conocer el primer diagnóstico oficial.

“Queremos informarles que se le realizaron los estudios correspondientes y, según los resultados de una endoscopia, fue diagnosticada con gastroenteritis aguda”, informaron.

Luego, explicaron por qué se demorará un poco más la vuelta de la intérprete de “En la intimidad” a los escenarios. “Por recomendación médica se le indicó reposo de 96 horas adicionales para su pronta recuperación. Gracias a los fans y a los medios por sus buenos deseos y seguimiento de su salud”, agregaron.

Debido al cuadro que atraviesa Emilia, la organización confirmó que el show estipulado para el viernes 10 de mayo en la ciudad de Salta será reprogramado. Por el momento, no se conoce cuál será la nueva fecha.