La difícil situación de Leticia Brédice tras un duro golpe a su estabilidad laboral

Lamentablemente la crisis en las ficciones argentinas continúa golpeando a muchos artistas, la reconocida actriz Leticia Brédice, figura clave en producciones televisivas y cinematográficas, atraviesa un período complejo debido a la escasez de oportunidades en el rubro. Al igual que otros colegas, expresó su preocupación por la ausencia de telenovelas y series en la pantalla chica, un fenómeno que ha obligado a muchos a reinventarse. Durante una entrevista en Puro Show (El Trece), la intérprete compartió reflexiones personales sobre esta realidad.

Al evocar su participación en Locas de amor, la actriz no ocultó su emoción: "Locas de amor fue tan lindo y emocionante. La gente me decía que esperaba los días para ver la novela. Me emociono porque la gente me decía: 'me pasa lo mismo que a vos, soy bipolar y me enamoré de mi psiquiatra'. Yo no podía decir nada, porque era tan carne viva lo que pasaba. Es todo agradecimiento, ojalá que vuelva algo". Este proyecto no solo quedó en la memoria del público, sino que también significó un antes y después en su trayectoria.

En diálogo con el programa, Leticia Brédice confesó los desafíos que enfrenta: "Es muy difícil, me fascina mi profesión. Por suerte hago terapia, hago gimnasia porque la realidad está brava". Sus palabras reflejan el impacto emocional y económico que genera la falta de proyectos, una situación que comparten muchos de sus pares.

Leticia Brédice no dudó en confesar la dura situación que atraviesa en medio de la crisis de las ficciones nacionales

Brédice no dudó en hacer pública su búsqueda laboral: "Me encantaría ir a una plataforma, es un pedido de trabajo. Me duele mucho no tener trabajo y que esté cerrado el INCAA". Aunque se define como "apolítica", cuestionó el contexto social: "Soy apolítica, necesito trabajar. Me interesa lo que esté pasando con la realidad, parece mentira que manifestarse esté mal y la violencia que se ejerce con gente que va a pedir una realidad".

Consultada por las declaraciones de Ricardo Darín, la actriz salió en su defensa: "Lo adoro a Ricardo Darín. Estaba hablando de otra cosa, no de las empanadas, está muy difícil la cosa". Con esta frase, cerró una charla donde primaron la nostalgia, la incertidumbre y el anhelo de reactivar su carrera.