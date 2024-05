DESDE HOY, NO ES NECESARIA LA CÉDULA AZUL PARA MANEJAR UN AUTO QUE NO ES PROPIO

El Ministerio de Justicia de la Nación anunció una serie de modificaciones en torno a los Registros Automotores y los trámites que allí se realizan. Uno de ellos es la expedición de cédulas de identificación para titulares de vehículos y autorizados a conducirlos.



Se eliminará la “cédula azul”: A partir de mayo, cualquier persona podrá circular dentro del territorio de la República Argentina con la sola exhibición -física o digital- de la cédula verde del titular del automóvil.

Se eliminará el vencimiento de todas las “cédulas verdes”.

La Cédula Única de Identificación del Vehículo, más conocida antes como cédula verde, es un identificador en donde figuran el dominio, nombre y documento del titular, marca, modelo, números de chasis y motor.

La Cédula de Identificación para Autorizado a Conducir, antes llamada cédula azul, es el mismo identificador mencionado en el párrafo anterior pero con el nombre de la persona que -a través de ese documento- el titular está autorizando a conducir.

Con este anuncio del Gobierno, ya no será necesario portar la cédula azul para manejar un vehículo que no es propio; es decir, el titular no tendrá la necesidad de habilitar a otras personas para que circulen al volante de su auto.

Los beneficios que tenía la cédula azul, según los Registros Automotores

Para la DNRPA, la cédula azul era importante por estos motivos:

Mejoraba la seguridad vial en su conjunto y la seguridad del propietario del automotor y del conductor en particular.

Restringía la utilización de los vehículos sólo a aquellas personas que estén autorizadas por los propietarios.

Permitía que toda persona que circula con un automotor, sea el titular registral o un autorizado por éste, cuente con una identificación.

Servía a la vez para que un tercero pueda salir con el automóvil a un país limítrofe en forma temporal.

En cualquier momento el titular podía revocar la autorización otorgada.

La Cédula de Identificación para Autorizado a Conducir tenía un costo hasta hoy de $5290 en los Registros Automotores de todo el país.

Cuáles son los cambios que aplicó el Gobierno en los Registros del Automotor

El Ministerio de Justicia enumeró una serie de cambios en la DNRPA. La decisión se da a partir de la primera etapa de la auditoría que tiene como objetivo “reducir costos y eliminar trámites burocráticos”.

Cierre del 40% de los Registros Automotores. Se iniciará por aquellos que llevan intervenidos más de dos años, y luego los restantes.

Reducción del 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un “plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas”.

Eliminación del Certificado de Transferencia Automotor (CETA) para la compraventa de autos usados (algo que ya sucedió).

Se elimina la “cédula azul” a partir de mayo. Así, cualquier persona podrá circular dentro de Argentina al exhibir la cédula verde del titular de forma digital o física.

Las cédulas verdes no tendrán vencimiento.

Se digitalizarán todos los legajos de los vehículos, para constituir un “registro digital único y completo”. También la verificación policial de vehículos pasará a ser digital.

Se deroga el régimen que “impone el monopolio de la Casa de la Moneda” en la compra de insumos.

Aumentará el importe que obliga al ciudadano a informar al Estado el origen de los fondos para adquirir un vehículo.

En tanto, los titulares de los registros seccionales se harán cargo de todos de sus costos operativos, “adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad”. Así, el Ministerio de Justicia podrá controlar la estructura de costos de los Encargados de Registros.

Además, el Gobierno informó se le realizará una propuesta a las provincias acerca de “la adhesión al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales”, para reducir el costo de las “operaciones registrales”, que asciende hasta el 70% del total de una transferencia.

Por su parte, implementarán un “Régimen de Concursos transparentes” para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función. También, se auditará el sistema de fiscalización de los registros seccionales por la Subsecretaría de Asuntos Registrales.