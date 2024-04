DOCENTE SALTEÑA GANÓ EL PREMIO CASA DE LAS AMÉRICAS

La docente en Letras y vicepresidenta del Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta (CIUNSa), Betina Campuzano, fue galardonada con el Premio Casa de las Américas, en la categoría Ensayo de tema artístico literario por su obra “Hace tiempo que caminas. El testimonio andino de la violencia política en el Perú”.

El viernes fue un día de orgullo para la Argentina, y para Salta. En tres de las cuatro categorías se impusieron autores del país, lo que "da cuenta de la producción, de la calidad de la producción" nacional, destacó Campuzano en diálogo con el medio Salta/12, a propósito precisamente de su premiación. Su obra fue elegida ganadora por unanimidad en la categoría Ensayo Artístico-literario, por un jurado que integraron los escritores Arturo Arias, de Guatemala; Leonardo Sarría, de Cuba, y la argentina, salteña, Liliana Bellone.

Betina Campuzano se define a sí misma como un producto de la Universidad pública de Salta, la UNSa. En ella estudió el Profesorado en Letras, y después de hacer su doctorado en Humanidades en la Universidad Nacional de Tucumán, regresó a ella para ejercer la docencia e investigar. Dirige el proyecto de investigación "Las luchas de la memoria en América Latina: migraciones y violencias en narrativas híbridas" y el de extensión universitaria "Crónicas (Des)Confinadas".

Sobre su ensayo, contó que viene investigando la violencia política en Perú desde que era estudiante. Empezó hace 20 años con una beca de estudiantes avanzados que obtuvo en el Consejo de Investigación de la UNSa. "Empiezo a estudiar el testimonio hispanoamericano, porque me interesaban aquellos textos que no fueran literatura canónica, entonces entre las primeras cosas que leo, leo a Miguel Barnet, que efectivamente es uno de los precursores del proyecto cultural en Cuba, uno de los precursores del testimonio; y leo un texto que es 'Me llamo Rigoberta Menchú y así nació mi conciencia'", un testimonio sobre la vida de la Premio Nobel y la violencia ejercida sobre las poblaciones indígenas en Guatemala.

Este libro fue premiado y editado por Casa de las Américas, editorial ampliamente reconocida que a partir de estos premios estableció el testimonio como un género literario. Para Campuzano, es muy "significativo" que su obra, que es de otro género, pero es un ensayo sobre el género testimonial, haya sido premiada por Casa de las Américas, "que es la casa, la madre del testimonio hispanoamericano".

También destacó que este estudio se haya concretado fuera de la centralidad de Buenos Aires. Asimismo, en momentos en que ciertos discursos tratan de desmerecer a las universidades públicas, es una producción del ámbito universitario argentino, "y es una producción que es relevante a nivel continental". Creo que "de entre más de mil obras en las cuatro categorías, tres hayamos sido argentinos los ganadores, da cuenta de la producción, de la calidad de la producción, del empuje, que tiene esta producción, y en mi caso además es producto de la investigación en la Universidad, porque yo soy docente e investigadora universitaria", sostuvo.