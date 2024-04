ACUERDO CON BRASIL PARA TRIANGULAR GAS Y ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO EN INVIERNO

El Memorándum de Entendimiento -MOU- se firmó entre las empresas públicas Energía Argentina (Enarsa) y Petrobras el jueves pasado. Y así, el país solucionará el suministro de gas en Córdoba, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, las provincias que actualmente consumen las importaciones del combustible de Bolivia, hoy declinantes.

La Argentina tomará, de esta forma, parte del gas que Brasil tiene contratado con Bolivia, mientras el país gobernado por Lula Da Silva usará más energía hidroeléctrica -más barata- y gas licuado.

El norte del país se verá favorecido desde mediados de 2025 con la reversión del Gasoducto Norte, una obra pública que se demoró en la transición política pero que fue la única que Javier Milei habilitó. Fue tras un pedido de Paolo Rocca, el dueño de Techint, que se ve beneficiado en la construcción, la fabricación de tubos, la producción en Vaca Muerta, el transporte y la distribución del gas.



A su vez, el acuerdo entre Enarsa y Petrobras "posibilitará el intercambio de información, identificación y estudio de viabilidad de las diferentes alternativas, acciones y mecanismos de mediano y largo plazo para la cooperación y complementariedad energética entre Petrobras y Enarsa", informó la empresa estatal argentina, que tiene a cargo tanto las importaciones de gas de Bolivia como las de Gas Natural Licuado (GNL).

A propósito, esta semana Enarsa adjudicó una nueva licitación de importaciones de gas licuado. Fueron 10 cargamentos, que serán provistos por BP (9) y Glencore (1), a un precio promedio de 9,97 dólares por millón de BTU y con un gasto apenas superior a los US$ 205 millones. Hace unas semanas, el anterior "tender" había arrojado un precio promedio de US$ 9,99 y un gasto de US$ 209 millones.



Como reveló Clarín, el Gobierno quiere que Enarsa vuelque al mercado ese gas importado al precio "real", que es de US$ 12,90 -incluye el costo de regasificación-. El Ministerio de Economía no quiere pagar los subsidios, pero tampoco trasladó previamente el costo estimado de esas compras en el exterior en los precios del gas que pasan a las tarifas de los usuarios.



En las rondas "spot" que se negocian en el Mercado Electrónico de Gas (Megsa), las distribuidoras solamente ofrecen entre US$ 1,52 y US$ 2,07 por millón de BTU para no entrar en riesgo de perder dinero.



En ocasión de la firma del MOU, el presidente de Enarsa, Juan Carlos Doncel Jones, "recalcó la importancia que reviste este acuerdo en la coyuntura que enfrenta el abastecimiento de gas en la región NOA durante la transición que posibilite el abastecimiento desde la formación Vaca Muerta", mientras que el representante de Petrobras destacó el valor estratégico que significa "la integración regional y de países hermanos", comunicaron las empresas.

A futuro, esta colaboración entre Argentina y Brasil ayudará a definir los mejores mecanismos para las exportaciones de gas de Vaca Muerta.