DE ACUERDO A MIRTHA LEGRAND, EL INCAA NO CIERRA

Mirtha Legrand habló sobre los recortes en la cultura y ahora adelantó una primicia sobre lo que sucederá con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y el Cine Gaumont.

En diálogo con LAM (América), la diva de los almuerzos dijo: “Fui a saludar al nuevo presidente del INCAA y me dijo que no cierra el INCAA y que no cierran el Gaumont. Y creo que no cierra la Escuela de Cine tampoco. Es una gran alegría”.

“¿Qué puede costar mantenerlo? Yo fui hace poco y está espléndido, en muy buenas condiciones”, opinó anteriormente la conductora sobre la decisión del Gobierno. Además, abrió un profundo debate entre sus invitados: Ceferino Reato, Catherine Fulop, Ángela Torres y Gabriel “Puma” Goity.