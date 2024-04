MAR DEL PLATA: DENUNCIAN QUE MATAN CABALLOS PARA COMER

Al menos siete caballos aparecieron totalmente carneados, y sus dueños amenazan con movilizar al Municipio si no obtienen respuestas. Indicaron que no es la primera vez que pasa, y sospechan que "no es por necesidad, sino para vender".