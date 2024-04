JORGE LANATA DEMANDARÁ A JAVIER MILEI POR TRATARLO DE “ENSOBRADO”

El periodista Jorge Lanata anunció que denunciará por calumnias e injurias a Javier Milei, luego de que el presidente lo cuestionara en duros términos en redes sociales, al deslizar que el comunicador cobra sobres a cambio de dar información.

Para entender el conflicto hay que retrotraerse a esta mañana, cuando en el inicio de su programa en radio Mitre, el conductor cuestionó la presencia del embajador de Israel en la reunión de gabinete realizada anoche en Casa Rosada. “Me parece bien que Milei esté o no preocupado por Israel, lo que no me parece bien es que un embajador extranjero, sea de Israel o sea belga, no me importa, esté en una reunión de gabinete en Argentina, me parece que hay formas que mantener”, analizó Lanata.

El comentario generó la reacción del jefe de Estado en la red social X. “Sería bueno que el larretista Lanata se informe bien sobre la reunión”, introdujo.

“Jorgito, no mientas. En la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró dando así comienzo a la reunión formal del CC”, continuó Milei.

“CC” alude al Comité de Crisis que formó anoche el gobierno para analizar el ataque de Irán a Israel y sus consecuencias geopolíticas en la región. “Críticas sí. Mentiras No. ¿Decir la verdad requiere sobre?”, cerró su posteo el mandatario.

La pregunta fue interpretada por Lanata como una difamación. Por ese motivo, recogió el guante y anunció en su programa radial que llevará el tema a la Justicia.