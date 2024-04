L-GANTE LANZÓ UN REGGAETON DE LA VIEJA ESCUELA CON UNA LETRA DE ALTO VOLTAJE

L-Gante acaba de estrenar una nueva canción junto a otras grandes figuras de la música urbana nacional: Frijo, Oky, Sasha y Negro Dub. “No te vayas a enamorar” es el nombre de esta nueva canción que se caracteriza por ser arriesgada y pegadiza.

El cantante de cumbia 420 se mostró en un streaming jugando al FIFA con sus colegas y compartiendo con el público el momento del estreno de este tema, que es un reguetón vieja escuela, con momentos rapeados y una letra filosa.

Como en muchas de sus canciones, Elián Valenzuela hace referencia a los vínculos sexuales en el marco de la noche, la fiesta y el consumo de sustancias.

“Si te veo con otra en el pary yo me pongo mala, con mis gatas salimos de noche vestidas de gatas”, expresa Sasha comenzando este reguetón que cuenta con un videoclip dirigido por Negro Magic. “Mami vamo a hacerlo al natural, pero no te vayas a enamorar, hoy no caigo en tu juego”, suma L-Gante.