ASÍ FUE EL CUMPLEAÑOS DE 15 DE MUNA, LA HIJA DE AGUSTINA CHERRI: INVITADOS DE LUJO Y SHOW EN VIVO

Hay eventos que se viven una vez y dejan una huella en el corazón de sus protagonistas, pero también de sus allegados, y esto les ocurrió este viernes a Agustina Cherri y Gastón Pauls. Es que Muna, la hija mayor de ambos, cumplió 15 años y lo celebró con una mega fiesta para el recuerdo.



A través de sus respectivas cuentas de Instagram, los tres compartieron detalles de la celebración que se llevó a cabo en uno de los salones de Janos y que tuvo como organizadora a Claudia Villafañe, íntima amiga de los actores.

La misma cumpleañera desplegó su talento vocal sobre el escenario en varias oportunidades de la noche, y no lo hizo sola, sino junto a dos de sus invitados, Fabiana Cantilo y Benjamín Amadeo.

“Increíble describir lo que vivimos anoche. Muna cumplió 15 y fue una celebración muy emocionante. Realmente agradecidos a todo el personal de @janoseventos por cumplir con todos sus sueños y ser tan amables”, expresó Cherri desde su feed con un video de los momentos más icónicos de la noche.

Y siguió: “@claudiavillafaneok capítulo aparte, la capitana de este sueño. @gastonpauls22 gran aliado en esta aventura de ser padres de @munapaulscherri que no deja de sorprendernos con su magia. Te amamos”.



Además de los miles de likes que obtuvo la publicación, recibió cientos de comentarios de fanáticos y famosos. “¡Qué hermosa Muna! ¡Cuanto amor todo!”, expresó el actor Esteban Prol; “Espléndida”, comentó la conductora Georgina Barbarrosa y “Qué hermoso”, agregó la modelo y actriz Inés Palombo.

La joven artista contó con dos cambios de looks de la diseñadora María Gorof. El primero fue un vestido largo, blanco, con mangas, espalda descubierta y detalles bordados en perlas y lentejuelas; mientras que para el segundo, optó por un diseño corto, de flecos y brillos en el mismo tono. Sin perder la elegancia, Muna pudo disfrutar y bailar durante el resto de la velada con un outfit mucho más cómodo.

Por otra parte, Betina Frumboli fue quien se encargó del maquillaje, y el peinado estuvo en manos de Nacho López Fagalde.

Cabe destacar que pese a que la celebración fue este viernes, la hija de la ex Chiquititas cumplió años el 14 de marzo. “15 años de vos, 15 años de ser mamá, tu mamá, niña poderosa, sensible y mágica. No sé en qué momento paso tanto tiempo, quisiera verte pequeña para siempre, pero mi sueño es ver cómo te transformas en esta gran mujer que ya está apareciendo en vos”, expresó su madre aquel día con una serie de imágenes que resumieron parte de la vida de la adolescente.

Y completó: “Vamos a celebrar tus 15 años como vos querés, como vos soñás, aunque no me alcanza la vida para celebrarte a vos en la mía. Feliz cumpleaños Mu. Te amo hasta acá. Mamá”.

Pauls no se quedó atrás y publicó un collage con distintas imágenes de su primogénita. “Vos y tu música, vos bailando la vida, vos mirándola de frente, vos abrazando, acompañando, cuidando a tu hermano, vos y tus pensamientos, vos y la música que compartimos, vos enseñando, avanzando, riendo, jugando, amando, viviendo”, comenzó, y agregó: “A mí, como ya escribí alguna vez, solo me queda disfrutar de tu presencia”.

“Entenderte con una mirada. Viajar con vos. Quedarnos en silencio. Ser tu padre, amigo, cómplice, compañero, espectador, fan”, sostuvo y aseguró: “Soy un privilegiado absoluto. Estamos bendecidos. Te admiro, profundamente, en todos los sentidos posibles. Iluminás nuestras vidas cada día. Te amo hasta los espejos Muna de mi alma. Feliz cumpleaños. Que todo sea”, concluyó el actor.