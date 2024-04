GONZALO HEREDIA CUESTIONÓ LOS CAMBIOS IMPULSADOS DESDE EL GOBIERNO: “AHOGAR A LA CULTURA ES UN ERROR”

Desde sus redes sociales, Gonzalo Heredia siempre se muestra irónico, sarcástico y profundo. Cada una de las cuestiones que rodean a la realidad o a su trabajo son puestas en discusión, muchas veces, desde los tuits que escribe. En persona, también, el actor reflexionó acerca de los cambios generales y puntuales que hay en la industria cultural.

En una entrevista con motivo de la presentación de la serie El sabor del silencio, dentro de la oferta de Flow, que protagoniza, Gonzalo Heredia cuestionó las modificaciones que impulsa el gobierno en Cultura, analizó los cambios que existen en la industria de la televisión y habló sobre su protagónico, un jugado thriller político-policial muy diferente a todo lo que hizo.

La crítica de Gonzalo Heredia a las modificaciones que impulsa el Gobierno en Cultura

Estas modificaciones generales se dan al mismo tiempo que cambios profundos desde el manejo del poder, a raíz de la nueva gestión nacional que gobierna desde diciembre de 2023.

Diferentes colegas de Heredia, como Nancy Dupláa, Guillermo Francella y Esteban Lamothe dieron sus impresiones acerca de cómo veían las medidas que tomó el presidente Javier Milei con respecto al manejo de fondos para la cultura. Frente a eso, el actor dio sus impresiones generales, sin hacer nombres propios, pero cuestionó lo que intentan llevar adelante.

“Creo que mi opinión no va a modificar absolutamente nada sobre el pensamiento de las personas que nos están mirando. No voy a mover la aguja porque diga tal o cual cosa o piense de esta forma. Para nada”, advirtió Heredia, cuando se le consultó sobre lo que había dicho Francella.

Sin embargo, el actor dio su opinión. “Hace tiempo que esta industria fue bastante vapuleada, donde cada vez mas empezó a importar un poco menos. Soy de la generación en la que había varias ficciones por año. En donde los diferentes canales de aire hacían cuatro o cinco ficciones. Fui parte esa última estela”, reflexionó.

Entonces, Heredia tomó una posición concreta. “La cultura en general es totalmente identitaria para un pueblo, una nación. Lo que construyó la industria argentina culturalmente llevó mucho tiempo para que sea reconocida en el mundo. No es algo que empezó a pasar en los últimos tres años. Llevó bastante tiempo. Estrangular eso, ahogarlo, asfixiarlo y cortarlo de raíz es un gran error”, lanzó.

El protagonista de El sabor del silencio hizo una referencia a la serie en la que trabaja. “Como la historia, que habla de que nadie es tan bueno ni nadie tan malo, creo que no estoy de acuerdo que se tenga que cortar de raíz (nada), aunque también pienso que había que haber (hecho) una restructuración y una nueva forma de reagrupar dentro del INCAA o de ciertos organismos, ya que las cosas no estaban funcionando de la mejor forma o que no fluían tanto”, sum

Heredia expresó que en los últimos tiempos era difícil o “no había tanta posibilidad” para que hubiera presupuestos para “algún pibe que tenía una ópera prima, o una persona que tiene su primera obra de teatro y quiere estrenarla en el circuito off o en el circuito comercial”. “Las opciones y las posibilidades a lo largo del tiempo fueron mermando”, cerró.