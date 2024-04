"ME QUEDO SIN INGRESOS HASTA QUE SALGA MI JUBILACIÓN"

En la jornada de ayer el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó 15 mil los trabajadores estatales despedidos. Durante el miércoles, una mujer de 67 años fue entrevistada por el medio C5N y contó su angustia luego de estar dentro de este grupo.

La mujer trabajaba desde el 2008 en el INADI, organismo cuyo cierre se anunció en febrero, "En vez de bancarme hasta que me salga la jubilación, me mandaron una notificación de que se termina el contrato y me quedo sin ningún ingreso hasta que me salga la jubilación".

“Yo soy jubilada y tengo certificado de discapacidad. Hace 15 años que trabajo en el organismo, podían esperarme, intimarme como jubilada y esperarme. Trabajé siempre, nunca fui ñoqui ni nada de lo que dicen. Trabajé y en mi legajo tengo los agradecimientos de todas las personas que beneficié en mi gestión”.

Según detalló, durante su carrera en el INADI desarrolló funciones en las áreas de asistencia a la víctima y en el observatorio de la discriminación en medios, radio y televisión.