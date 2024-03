SE CUMPLEN 15 AÑOS DEL PRIMER PARTIDO DE LIONEL MESSI CON LA 10 DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

El 28 de marzo nunca será una fecha más para la carrera de Lionel Messi en la Selección Argentina, que llegó a su culmen con la coronación en el Mundial de Qatar 2022: hace 15 años, en 2009, el rosarino vistió por primera vez la '10' de la Albiceleste.

En el debut por los puntos de Diego Maradona en el banco del equipo nacional, Messi fue el designado para vestir el emblemático dorsal con el que el Pelusa había tocado el cielo en 1986.

El retiro de Juan Román Riquelme de la Selección tras la salida del Coco Basile, afirmando que "no tenía los mismos códigos que Maradona" por lo que "no podían trabajar juntos", dejó la mítica camiseta vacante. Y Messi, que ya había brillado en el Mundial Sub 20 de 2005 y en los Juegos Olímpicos de 2008, recibió el 'reconocimiento'.

Quien ya la rompía en el histórico Barcelona de Pep Guardiola no había utilizado la 10 en los primeros amistosos de Maradona con Argentina: no había tenido minutos frente a Escocia y había jugado con la 18 frente a Francia.

El Estadio Monumental fue la sede de la primera función de Messi 10, quien anotó un golazo para abrir la goleada 4-0 ante Venezuela por Eliminatorias. Carlos Tevez, Maxi Rodríguez y Sergio Agüero marcaron los otros tantos del equipo que en la misma Fecha FIFA cayó 1-6 ante Bolivia en La Paz.

El regreso de Juan Sebastián Verón, a la sazón cercano a Maradona, fue otra de las novedades del partido, donde la Brujita fue chiflado y, tras el pedido del DT, aplaudido. El cicló del Diego en la Albiceleste finalizó tras la dura caída por 0-4 frente a Alemania en los cuartos del Mundial de Sudáfrica 2010.

Messi, campeón de la Copa América, la Finalissima y el Mundial con Lionel Scaloni en el banco, le contó a Olé en su momento lo que significó utilizar por primera vez el dorsal que lo marcó a lo largo de su carrera: "Me sorprendió que Diego me diera la 10. No lo esperaba porque yo además había dicho que me daba lo mismo el número de camiseta. Fue muy especial porque salió de él sin que se lo pidiera. Me dijo: ´Vas a llevar la 10 de mi Selección'".