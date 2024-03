PARQUES NACIONALES: ATE DENUNCIA QUE DESPEDIRÁN A 100 TRABAJADORES Y ADVIERTE POR EL CIERRE DE ÁREAS CLAVE

La situación que atraviesa la Administración de Parques Nacionales (APN) es tan sensible como otras áreas del gobierno. En el marco de recortes y ajustes, el gobierno anticipó que no renovará cientos de contratos claves para el sostenimiento de diversos territorios protegidos a nivel nacional. Esto desembocaría en la imposibilidad de sostener la operatividad en ciertos sectores del país, motivando su cierre, según anticiparon los propios trabajadores de APN.



Durante el fin de semana largo, los trabajadores realizarán protestas en diversos parques del país para visibilizar el conflicto en un organismo que, sólo este verano, generó ingresos por alrededor de 4 mil millones de pesos vinculados exclusivamente a las actividades de los parques, según indicaron fuentes gubernamentales a otro medio.

La situación es crítica en todo el país. A modo de ejemplo se pueden citar los casos de los parques nacionales Islas de Santa Fe y Los Glaciares: hasta este martes, ambos se quedaban sin brigadistas que puedan combatir incendios o realizar rescates, ya que en ambos territorios estos especialistas son contratados.

En negociaciones de última hora este martes, el gobierno decidió renovar los contratos de los brigadistas, pero hasta diciembre. La planta de trabajadores de los parques no desborda empleados, sino todo lo contrario ya que, actualmente y en promedio, hay un sólo trabajador para cubrir 8000 hectáreas.

“Desde el gobierno nos dijeron que no están de acuerdo con la anualización de los contratos sino que los brigadistas deberían trabajar por temporada”, dijo, el secretario general de ATE Parques Nacionales, Juan Ignacio Martínez Losardo, quien señaló además que “para poder generar un cuerpo efectivo, los brigadistas tienen que estar en formación constante. Los sueldos no son altos y cuando existía esta modalidad de hacer contratos por temporada, no querían volver a trabajar de eso. La estrategia (de anualización) se hizo, justamente, para que vuelvan”.

Entre las principales responsabilidades de los brigadistas, están el combate de los incendios y el rescate de personas perdidas en la montaña, algo que sucede constantemente. A ellos, Martínez Losardo sumó la importancia de los investigadores y administrativos que forman parte de la estructura de Parques Nacionales ya que “sin administrativos, muchas cosas no funcionarían”.