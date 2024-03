TRISTEZA DE VINICIUS EN CONFERENCIA DE PRENSA: "CADA VEZ TENGO MENOS GANAS DE JUGAR"

En las vísperas del encuentro amistoso entre España y Brasil, Vinícius Junior, delantero del Real Madrid y figura del conjunto brasileño, hizo contundentes declaraciones sobre las actitudes racistas que sufrió en los últimos meses jugando en España.

En conferencia de prensa reveló cómo se siente respecto a los sucesivos episodios de racismo: "Entiendo que se hable de lo que se habla, sobre lo que hago en los partidos, porque tengo muchas cosas que mejorar, pero llevo estudiando mucho tiempo el tema del racismo y cada vez tengo menos ganas de jugar".

Se lo vio muy compungido a Vinícius, quien entre lágrimas mostraba su indignación por la realidad que vive en los campos de juego: "Si empezamos a castigar a toda esta gente que delinque y aquí no lo consideran delito, empezaremos a evolucionar, todo mejorará para todos. Hago tantas denuncias, muchas veces llegan cartas para hacer más denuncias, pero al final pasa como le pasó a mi amigo en Barcelona, ​​cierran el caso y nadie sabe nada".

Vinicius conmovido al hablar del racismo (AFP).

De la misma forma, destacó el papel de quienes lo apoyan como su familia y colegas del fútbol: "Saco las fuerzas de mi familia y de la gente que me dice que siga luchando y defendiendo aquello en lo que creo. Quiero seguir luchando por todas las personas que lo necesitan (...) No sólo en España, hay mucho racismo en todas partes. Espero que podamos hacer todo lo posible para reducir cada vez más el racismo. Los jugadores españoles me están ayudando mucho, diciendo cosas que al principio sólo decía yo".

El partido empezará a las 17:30 en el estadio Santiago Bernabéu, en el marco de una campaña contra el racismo y bajo el lema "Una sola piel". La Federación de Fútbol de España pudo coordinar una fotografía de Vinícius y su compañero Rodrygo junto a Lamine Yamal y Nico Williams, jugadores españoles, como muestra de apoyo a las palabras del brasileño.



Vinicius y Rodrygo en compañía de Lamine Yamal y Nico Williams, en contra del racismo.