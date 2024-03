JOSÉ LUIS ESPERT ASEGURÓ QUE A LOS NARCOS “HAY QUE LIQUIDARLOS”

El diputado nacional, que ayer se incorporó a La Libertad Avanza, exigió que no haya “puerta giratoria” para los delincuentes.

En medio de la ola de violencia de crímenes por parte de bandas narco en Rosario -en la que asesinaron a dos taxistas, un colectivero y un playero- el diputado nacional José Luis Espert, que ayer anunció que se incorpora a La Libertad Avanza (LLA), se refirió a la situación en Santa Fe y lanzó este miércoles una dura opinión sobre qué debe hacerse con los narcotraficantes: “No es cárcel o bala, es bala o bala”.

En línea con varios dichos del también presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en los que exigió cárcel o bala para los piqueteros que cortan las calles en el centro porteño, esta vez deslizó una sugerencia algo distinta sobre qué hacer con los narcotraficantes que están aterrorizando a la ciudad de Rosario. “Yo creo que al delincuente, lo he dicho hasta el cansancio, le toca cárcel, privación de la libertad. Con el delincuente es cárcel o bala, no es puerta giratoria. Y yo creo que en el caso del narcotráfico no es cárcel o bala, es bala o bala”, sostuvo en una entrevista para El Observador 107.9.

Luego, agregó: “En el caso del narcotráfico no es cárcel o bala, es bala directamente, porque esa gente no tiene códigos, pueden poner en peligro la democracia, la integridad del país, la integridad territorial. Así que mi espíritu con el narcotráfico es el peor, son enemigos, es como una guerra el narcotráfico”.

Espert reforzó esta mañana sus dichos del martes con la noche en diálogo con TN, en los que lanzó: “Ni Justicia. Ahí es bala o bala. El narco no merece derechos. Un narco está dispuesto a matar criaturas, no tiene códigos. Hay que ir y liquidarlo en su lugar. No hay que apresarlo”.