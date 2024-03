El Millonario aterriza a este compromiso después de vencer 1-0 a Defensores Unidos en el Gigante del Norte por el gol de Lautaro Gordillo. De esta manera, los de Rubén Forestello estiraron su invicto de cinco cotejos sin perder tras tres triunfos y dos empates. Actualmente, el conjunto salteño se mantiene cuarto con 11 puntos, pero de ganar, serán líderes junto a Colón y Defensores de Belgrano.

Por su parte, Atlanta llega a este encuentro luego de igualar 0-0 con Mitre de Santiago del Estero en condición de visitante. Así, los comandados por Mario Sciacqua registraron su segunda presentación consecutiva sin poder triunfar. Luego de dos igualdades, dos victorias y una derrota, el Bohemio se ubica en el noveno lugar con 8 unidades.

Probables alineaciones de Atlanta vs. Gimnasia y Tiro:

Para afrontar este encuentro, Mario Sciacqua no dio indicios del once, pero todo indica que repetiría el equipo que cosechó un punto en su visita al Aurinegro. Así, Atlanta formaría con: Bruno Galván; Pablo Rosales, Dylan Gissi, Fernando Evangelista, Tomás Silva; Walter Rueda, Alejo Dramisino, Juan Requena, Carlos Lattanzio; Joaquín Susvielles y Erik Bodencer.

En cambio, Yagui Forestello tendrá que hacer cambios obligados por las expulsiones de Ignacio Sanabria y Ariel Chaves, sumado a la lesión de Guido Milán. Con el debut de Jeremías Rosales, Gimnasia y Tiro iría con: Federico Abadía, Juan Galetto, Ezequiel Neira, Daniel Abello, Rosales y Facundo Heredia; Martín Esparza, Matías Birge y Walter Busse o Agustín Araujo; Fabricio Rojas y Lautaro Gordillo.