CONFLICTO EN TÉLAM: OTRA SEMANA SIN PODER TRABAJAR Y PLAN DE RETIROS "VOLUNTARIOS"

La "dispensa" impuesta por el interventor de la agencia de noticias pública Télam para todos los trabajadores terminaba en la medianoche de este domingo. A lo largo del día y tras una semana de promesas y amenazas del Gobierno de Javier Milei de cerrar como sea esta empresa del Estado, la incertidumbre era total. Finalmente, ya entrada la noche, el mail llegó para informar que se prorrogaba la prohibición para todos los trabajadores de volver a sus puestos de trabajo por una semana más y, en paralelo, se lanzaba un plan de retiros "voluntarios", el primer paso concreto para liquidar la agencia, que ya fue rechazado por la comisión interna del sindicato Sipreba.

El interventor que firma, nuevamente, un escueto mail, Diego Chaer, no dio más explicaciones. Solo prolonga el clima de incertidumbre una semana más, hasta la medianoche del próximo domingo. Al día siguiente de que los tres edificios amanecieran vallados, rodeados de policías y todos los trabajadores sin posibilidad de cumplir con sus tareas, el vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, había informado que esta semana que comienza ahora se conocería "el plan de cierre de Télam".

Por ahora, el plan no se conoce. Pero el interventor Chaher sí dio un primer paso al lanzar un plan de retiros "voluntarios" para todos los empleados de la agencia. Estará abierto durante un mes. No está claro, sin embargo, qué pasará con la agencia durante ese mes. ¿Se seguirá prorrogando la "dispensa" semana a semana, cerrando de hecho la agencia de noticias sin firmar ni una resolución o decreto, lo que no permite judicializar de ninguna manera la decisión del Gobierno? ¿O el interventor iniciará un procedimiento preventivo de crisis (lo que no hizo el Gobierno de Mauricio Macri y le costó caro en la Justicia laboral) y, mientras tanto, volverán a funcionar los servicios de Télam y volverán a sus puestos de trabajadores los más de 700 empleados?.

Nada se sabe aún. A 10 días del anuncio de Javier Milei en su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso y a una semana de un vallado y despliegue policial nocturno violento e inédito, los más de 700 trabajadores de la agencia de noticias nacional y sus familias siguen sin saber qué pasará con ellos y con sus principales fuentes de ingresos en medio de una crisis económica que está golpeando a toda la clase trabajadora.

La comisión interna de los trabajadores de la agencia del sindicato Sipreba rechazó el plan de retiros "voluntarios" y convocó a una asamblea para este lunes a las 11 de la mañana en la sede de la CGT en la calle Azopardo. Además denunció que viven "un contexto de intimidación y disciplinamiento con la perversa intención de que la mayor cantidad de trabajadores se vean forzados a evaluar la propuesta de la empresa".