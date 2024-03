JAVIER MILEI CULPÓ AL KIRCHNERISMO Y AL SOCIALISMO POR LA OLA DE VIOLENCIA EN ROSARIO

El presidente Javier Milei apuntó contra el kirchnerismo y el socialismo por la ola de violencia narco que atraviesa Rosario, donde asesinaron a cuatro trabajadores en los últimos días. Además, advirtió que el Gobierno perseguirá a los responsables, hará inspecciones en las cárceles y le dio su apoyo a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que llegará este lunes a la ciudad santafesina.

Ante los crímenes ocurridos, el mandatario responsabilizó a los mandatos peronistas y socialistas en la gestión municipal y en el gobierno provincial Santa Fe: "El kirchnerismo y el socialismo entregaron la ciudad a la delincuencia, y hoy lamentamos 4 homicidios en una semana. Quiero ser claro: estamos enfrentando a un grupo de narcoterroristas desesperados por sostener el poder y la impunidad".

En la misma línea, anunció el procedimiento que llevará adelante en materia de seguridad: "Mientras sea Presidente, no vamos a dejar de perseguirlos. No vamos a dejar de requisar las cárceles. No vamos a titubear cuando la vida de un inocente esté en juego. No vamos a permitir que sigan gobernando Rosario. Las Fuerzas de Seguridad tienen nuestro apoyo irrestricto para hacer lo que sea necesario para reinstaurar el orden".

A través de una publicación en su cuenta de la red social X (ex Twitter), el mandatario envió un mensaje a los familiares de las víctimas: "Bruno tenía 25 años y estaba trabajando cuando lo ejecutaron a sangre fría. Envío mis condolencias a Jimena y su hijo, y a todos los que esta semana perdieron un ser querido en Rosario. Sé que no hay palabras para aminorar tanto dolor, pero sepan que este gobierno no va a parar hasta que haya justicia".