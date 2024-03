HABLÓ LA MAESTRA DE JAVIER MILEI: “YO SOY JUBILADA Y MUY BIEN NO ESTOY"

La docente contó que si bien no tuvo más contacto con Milei una vez que terminó el primario, el tiempo en el que lo tuvo como alumno le alcanzó para no olvidarlo. “Era bravo, le gustaba jugar mucho y peleaba también”, dijo entre risas.

“Cuando era chico decía que iba a llegar a ser presidente, lo comentaron sus compañeros”.

Fue durante un acto en el Colegio Cardenal Copello, de Villa Devoto, donde Milei fue invitado para hacer la inauguración como ex alumno, y en el que se reunieron algunos de sus ex compañeros y docentes. Teresa, también conocida como “Techi”, habló ante las cámaras y contó del presidente que era “un chico tranquilo, humilde”, al que le “iba bien” en las materias pero que también era bravo.

“Fui su maestra hace 40 años. Era un rubio divino. Después fue pasando de grados y lo fui perdiendo de vista. Pero eraa bravo, le gustaba jugar mucho, peleaba. Se peleaba con los chicos, estaba enfermo e igual salía a jugar. Le decían que no podía ir a jugar e iba a jugar”, agrega.

Techi le hizo un pedido. “Yo soy jubilada y muy bien no estoy. Espero que nos mejore la jubilación y no nos apriete tanto”, expresó. En tal sentido, agregó: ”Los medicamentos están terribles, yo no tomo ninguno por suerte pero tengo compañeros que la están padeciendo bastante”.

Además, insistió en que “el salario docente es muy bajo”, pero a pesar de esa situación, manifestó que espera que la oposición “lo deje gobernar”. “Cuando lo vi con la banda presidencial me dio mucha alegría”, completó.