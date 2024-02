LA DIVA DE LA TELEVISIÓN MIRTHA LEGRAND CUMPLE 97 AÑOS

La diva de los almuerzos, Mirtha Legrand cumple 97 años. La actriz y conductora nació el 23 de febrero de 1927 en Villa Cañas, ciudad de la provincia de Santa Fe.

Cuenta la leyenda (y ella misma) que cuando soñaba con ser actriz en su casa de Villa Cañás, al sur de la provincia de Santa Fe, no anhelaba hacerse conocida sino que buscaba el amor del público. “Yo necesito que la gente me quiera”, diría años después y con todo conquistado, al frente de su propio programa, Rosa María Juana Martínez, ya consagrada como Mirtha Legrand o como muchos la llaman La Chiqui. Y eso no lo consigue cualquiera.

La diva de los almuerzos, Mirtha Legrand cumple 97 años. La actriz y conductora nació el 23 de febrero de 1927 en Villa Cañas, ciudad de la provincia de Santa Fe. A lo largo de toda su trayectoria en el mundo del entretenimiento, ha dejado innumerables momentos icónicos, en especial, como entrevistadora. Gracias a su dedicación, se convirtió en una de las figuras más importantes de la televisión argentina. Sin embargo, hay varios datos que no todo el mundo conoce acerca de su vida.

En 1968 “La Chiqui” comenzó con su programa “Almorzando con las estrellas” (Canal 9), el cual se convirtió en un éxito y siguió bajo otros nombres y en distintos canales hasta hace unos meses, bajo la conducción de su nieta Juana Viale.

Durante sus más de 80 años de carrera, actuó en treinta y seis películas, once obras teatrales y tres series televisivas, y condujo dos ciclos de radio. Por esa razón se ganó el título de la diva de Argentina, siendo una de las personalidades más llamativas del país.