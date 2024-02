EL GOBIERNO ESTARÍA POR CUMPLIR UNA PRIMERA META CON EL FMI

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili están a punto de cumplir con una de las primeras metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en enero cuando la misión del organismo visitó Buenos Aires.

Se estima que entre lo que resta de la semana corta y la próxima se podrían alcanzar los u$s6.000 millones de reservas acumuladas comprometidas para fin de marzo.

Los datos del Banco Central, muestran que desde el inicio de la actual gestión del presidente Javier Milei, se han sumado reservas internacionales por u$s5.492 millones. Arrancaron con u$s21.017 millones el 11 de diciembre de 2023 y cerraron en u$s26.509 el pasado viernes 9 de febrero, según últimos datos oficiales.

La meta del primer trimestre del año es un paso intermedio hasta cerrar el 2024 con un total de u$s10.000 millones, como parte de los compromisos asumidos con el organismo que conduce Kristalina Georgieva. Cumplir la primera meta antes del plazo le va a otorgar un espacio de mayor confianza al plan de ajuste que conduce Caputo.



En el mercado consideran que “es perfectamente cumplible” el objetivo, pero que en realidad, lo que ya se está empezando a mirar ahora entre los operadores es la unificación de los diferentes tipos de cambio.

Esa mirada se traslada a algún momento del segundo semestre y las dudas que subsisten tienen que ver con que si habrá un nuevo salto devaluatorio para cumplir ese objetivo. Los operadores consultados consideran que el cumplimiento de la primera meta va a ser una buena noticia para tranquilizar a los mercados.

Mientras tanto, el objetivo de la entidad financiera es seguir comprando dólares en el mercado. Un elemento a tener en cuenta es que ahora va a tener competencia de las empresas importadoras. Una primera parte de las compras al exterior, el equivalente al 25%, ya tienen acceso irrestricto al Mercado Único y Libre de Cambios.

Del mismo modo el gobierno autorizó a unas 10.000 pymes a ir cancelando deudas del año pasado inferiores a los u$s500.000. Por ahora, hasta el 10 de marzo, se permiten hasta u$s50.000, luego serán u$s100.000 y el resto desde abril. Hasta aquí el BCRA era el único comprador.

En el mercado se cree que toda esa mayor demanda de dólares va a quedar calzada con la liquidación de la cosecha gruesa. Si bien algunos suponen que el gobierno podría tratar de estimular la liquidación mediante un cambio en el blend exportador (80% MULC 20% CCL), otros ven que eso no le serviría al gobierno. Si el mismo se modificara a 70/30 al gobierno le entrarían menos dólares. De modo que la opción sería jugar con impuestos. Una rebaja de retenciones, podría ser.

El consultor Salvador Di Stéfano plantea, no obstante, que las reservas del Banco Central se ubicaron al 31 de enero en U$S 27.642 millones con un crecimiento del 28% desde su piso de U$S 21,513 millones en noviembre. En ese período se recuperaron en U$S6.129 millones, pero el Banco Central se endeudó en U$S5.000 millones en Bopreal. “En forma genuina es muy poco lo que crecieron las reservas, y la deuda con los importadores sigue siendo importante”, considera el consultor..

Por otro lado, hay que tener en cuenta que los pocos dólares existente tendrán que también atender otros frentes. En febrero, además de los u$s781 millones de intereses que se pagaron al FMI, hay otros u$s77 millones a organismos internacionales y préstamos bilaterales según datos de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC). En 2024, la mayor parte de los pagos en moneda extranjera corresponden al FMI por un total equivalente a u$s7.463 millones. El último pago de amortización del préstamo del acuerdo stand-by es en julio.