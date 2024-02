EL OFICIALISMO CONFIRMÓ QUE LA LEY ÓMNIBUS NO VOLVERÁ AL CONGRESO

Luego de que referentes de La Libertad Avanza dieran distintos mensajes sobre el futuro cercano, el presidente del bloque, Oscar Zago, ratificó que el presidente Javier Milei no quiere que la ley se trate nuevamente en comisión.

Después de que la ley ómnibus volviera a las comisiones de la Cámara de Diputados por pedido del bloque de La Libertad Avanza y en una jornada cargada de versiones, el presidente del bloque, Oscar Zago, confirmó que el presidente Javier Milei no quiere que el proyecto vuelva a comisiones, como se votó ayer, y que no tiene pensado tampoco volver a tratarla en el Congreso ni en sesiones extraordinarias ni tampoco en ordinarias bajo la redacción actual. "Volverá a analizar el Gobierno cómo manda la ley, si la vamos a fraccionar o no", aclaró en diálogo con LN+.

El diputado Carlos D'Alessandro dio más temprano otra versión sobre el futuro de la ley ómnibus. "No piensan desde el Ejecutivo enviar ninguna ley durante el corriente", dijo en diálogo con Radio 10 y opinó que, entonces, "esta ley ómnibus va a ser retirada por el Ejecutivo".

Este miércoles, se reunieron además en Casa Rosada los ministros Guillermo Francos y Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Sin embargo, no hubo ningún anuncio.

Desde Israel, el Presidente no explicó los pasos a seguir, aunque sí compartió mensajes con insultos hacia los bloques que no acompañaron el proyecto de ley ómnibus. Además, retuiteó y luego recomendó una lista compartida por la Oficina del Presidente en la que se señalaba uno por uno a esos diputados.