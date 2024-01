EL GOBIERNO POSTERGA LA SUBA DE GAS Y AVANZA CON EL AUMENTO DE LA LUZ

En su lugar, las autoridades avanzarán primero con la actualización de las facturas residenciales de electricidad, mientras sigue en suspenso el ajuste del boleto de transporte, que debía entrar en vigencia a partir de este jueves.

Según fuentes oficiales, la orden provino del ministro de Economía, Luis Caputo, quien decidió priorizar la energía eléctrica, pese a que las primeras audiencias públicas fueron las del gas.

La idea es aumentar desde febrero el precio estacional (PEST) que pagan las distribuidoras y recortar los subsidios a las generadoras de electricidad, lo que impactará en las boletas de marzo.



Ese valor es uno de los cuatro componentes de la tarifa en las boletas junto con el costo de distribución, transporte e impuestos. La última vez que se actualizó fue en febrero del año pasado, cuando el gobierno de Alberto Fernández puso en marcha la segmentación de subsidios. "No sabemos bien la fecha, pero deberían publicar el nuevo precio estacional en los próximos días", dijeron en la industria.

Pese a que Javier Milei festejó el dato de inflación de diciembre, que arrojó una suba récord del 25,5%, el Gobierno enfrenta presiones cruzadas para reducir, por un lado, el ritmo de aceleración de los precios y avanzar, por otra parte, en la eliminación de subsidios para lograr el déficit financiero cero, una meta de la que depende el desembolso de US$ 4.700 millones que se negocia con el FMI.

De mantenerse el esquema actual, el gasto público en el rubro eléctrico se elevaría a US$ 5.230 millones, según datos oficiales.

"Parece que se posterga la suba del gas, está confirmado, no sabemos las razones de la decisión, pero pasaría para marzo. No sabemos de quién depende, pero puedo imaginar que es para ordenar algunos aumentos, que no ocurran este mes y ocurran otro, la audiencia fue en tiempo y forma, no fue legal, es político", dijo una fuente del sector energético.