PARO GENERAL DEL 24 DE ENERO: ¿QUÉ PASARÁ CON LOS PAGOS DE ANSES?

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro general este miércoles 24 de enero que interrumpirá el funcionamiento de distintos servicios como el transporte público y la atención bancaria.

En tal sentido, miles de ciudadanos se preguntan qué ocurrirá con el cronograma de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que tiene pautados desembolsos de distintos programas sociales.

En principio, el calendario de cobros no se vería modificado por el cese de actividades de 12 horas que planean los sindicatos en rechazo al mega decreto de necesidad y urgencia (DNU) y la Ley Ómnibus impulsados por el gobierno de Javier Milei.

Si el beneficiario retira su prestación por cajero automático, no tendrá ningún problema para extraer el dinero ya que de esta manera no habrá impedimento alguna. No obstante, por ventanilla deberá hacerlo en el horario restringido en el que trabajarán los bancos: entre las 10 y las 12. Cualquiera de las dos maneras, el dinero está garantizado.