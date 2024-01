"LA SOCIEDAD DE LA NIEVE", NOMINADA A DOS PREMIOS OSCAR

La película relata el accidente aéreo ocurrido en 1972 en la cordillera de Los Andes y en el que lograron sobrevivir 16 de los 45 pasajeros.

La sociedad de la nieve relata el accidente que sufrió el 13 de octubre de 1972 el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que debía llevar a un equipo de rugby de Montevideo a Chile y que nunca llegó a su destino porque se estrelló en el corazón de los Andes. Tras 72 días atrapados en uno de los entornos más hostiles e inaccesibles del mundo, 16 de sus 45 pasajeros lograron un milagro que parecía imposible: sobrevivir.

En los Oscar se enfrentará a duros rivales. En la categoría de mejor peluquería y maquillaje con Golda, Maestro, Poor Thing y Oppenheimer; y en mejor película internacional con Io Capitano, Perfect Days, The Teacher 's Lounge y The Zone of Interest. ¡La suerte está echada! Solo queda esperar a que la alfombra roja se extienda el 10 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles para conocer el nombre del flamante ganador.