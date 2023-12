MILEI YA DESCARTÓ LA CONTINUIDAD DEL PRE-VIAJE

En medio de la vóragine que impone el armado de su gobierno, y cuando faltan cinco días para asumir la Presidencia, Javier Milei sostiene aún varias incógnitas en el organigrama con el que conducirá el país a partir del domingo próximo.



Una de ellas es la del área de Turismo, conducida hasta el próximo domingo por el ministro Matías Lammens, a cargo de uno de los organismos más elogiados durante la campaña electoral por el entonces candidato presidencial Sergio Massa.

La continuidad del plan Pre-viaje, el programa de preventa turística que devuelve el 50% de los gastos en hotelería y gastronomía y generó ingresos por $790.000 millones según datos oficiales pero también fuertes erogaciones del Estado, es una de las mayores incógnitas, en el contexto del anunciado ajuste que se viene en el sector público.

Sin confirmaciones oficiales, ya circulan distintos nombres para hacerse cargo del área, que será reducida al rango de secretaría. Desde el edificio de la calle Santa Fe, donde están las oficinas del hoy ministerio, abundan los interrogantes. Cerca de Lammens reconocen un primer contacto general del equipo del Ministerio del Interior, que encabeza Guillermo Francos. Por lo bajo, hablan de un cónclave en el que los recién llegados se hicieron de “algunos datos gruesos”, como presupuesto, cantidad de empleados y principales tareas. Pero tampoco los enviados sabían si Turismo quedará, finalmente, bajo la órbita de Interior, o si estará debajo de algún otro sector en el organigrama general.



“No hay plata”

Más allá de los nombres, desde el búnker de Milei dan por garantizado que el Pre-Viaje, que Lammens y el propio Massa prometieron continuar si Unión por la Patria ganaba las elecciones, no seguirá. “Garantizado que no sigue. No hay plata”, resumen desde el espacio de confluencia de mileistas y macristas.



En octubre pasado, durante un acto en San Luis, Massa y Lammens presentaron un proyecto de ley para que el Pre-Viaje fuera establecido como política de Estado. “PreViaje termina esta quinta edición con grandes resultados. Más de 7,5 millones de argentinos y argentinas viajaron por el país. Este va a ser el segundo año consecutivo sin temporada baja en nuestro país y logramos que el turismo sea el sector que más empleo registrado generó”, dijo Lammens. “Para nosotros, PreViaje es una política estratégica. A partir del 11 de diciembre, habrá PreViaje 6, 7, 8, 9, 10 y todos los que hagan falta”, afirmó el ministro, aunque por lo visto los planes de sus sucesores serán los opuestos.