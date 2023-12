12 ALUMNOS IMPUTADOS Y CON PERIMETRAL POR AMENAZAR CON VIOLAR A SUS COMPAÑERAS

La Justicia imputó por el delito de amenazas agravadas a un grupo de estudiantes del colegio San Juan Evangelista del barrio de La Boca. Están acusados de organizar un plan para secuestrar, abusar sexualmente e incluso asesinar a varias de sus compañeras, a las que tildaron de “feminazis”. Los acusados quedaron con restricción perimetral y recibirán las clases de manera virtual.

La fiscal porteña Carolina Aneley Zanni, especializada en violencia de género, recibió tres denuncias al respecto, dos de familiares y una del representante legal del colegio.

Hubo cuatro allanamientos a los alumnos, en los cuales participó personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la CABA. La Policía de la Ciudad secuestró los celulares de los alumnos señalados como autores de las amenazas, quienes por el momento reciben clases de forma virtual.

El fiscal Mauro Tereszko, a cargo del área de menores de la Procuración de la Ciudad, se encargó posteriormente del caso. Este fiscal se presentó en el colegio e informó que los estudiantes quedaron imputados por el delito de amenazas agravadas. También determinaron una perimetral para evitar el contacto con las estudiantes.

El caso se hizo público a fines de noviembre. La usuaria @afterglowflor en la red social X dio a conocer la situación: “Me escribieron para que cuente una situación que está pasando en el colegio San Juan Evangelista de La Boca, donde un grupo de varones de 4° año estaban planeando secuestrar y violar a algunas de sus compañeras. Voy a dejar los chats abajo, pero dejo acá la advertencia de que son bastante fuertes”. El posteo superó las 2.000.000 de visualizaciones.

En la publicación también se incluyó la captura de una historia de Instagram, donde uno de los adolescentes investigados compartió una foto con sus compañeros, etiquetándolos como «los violines» y agregó: «Soy re violín y no me importa la cana y la put* directora del colegio me la re chupa la put*».