SANCOR CERRÓ DEFINITIVAMENTE UNA PLANTA DE SANTA FE

La cooperativa SanCor anunció el cierre de una planta de producción en San Guillermo, Santa Fe, destinada a la producción de quesos blandos, en una resolución que, en medio de una crisis del sector, afecta a más de 30 trabajadores.

La empresa informó a través de un comunicado que la decisión a la acción por parte del gremio, fue: "paralizó la actividad productiva y comercial" impidiendo "la gestión de los procesos industriales al personal no sindicalizado y limitando, de manera progresiva, la presencia de productos en el mercado".

A raíz de este recrudecimiento del conflicto, la Cooperativa de productores lecheros aseguró a través de un comunicado que "viene enfrentando una situación muy particular y difícil", ya que "desde hace más de 40 días, una medida gremial está paralizando la actividad productiva y comercial".

SanCor expresó que "los empleados serán quienes tendrán que evaluar, sin presiones y en total libertad de decisión y acción, si vuelven a trabajar o esperan una solución que desde el sindicato no se exhibe y que no tiene plazos ni capacidad para pagar el sustento de los trabajadores" y advirtió que "lo único que pueden esperar, en caso de no reanudar las actividades, será la cesación de la producción y que ya no haya trabajo".