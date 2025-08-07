ANMAT desmintió que el laboratorio HLB Pharma tenga autorización para operar

El organismo aclaró que la empresa se encuentra inhibida, no puede fabricar ni comercializar medicamentos y no cuenta con autorización ni director técnico.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) salió a desmentir categóricamente que el laboratorio HLB Pharma, involucrado en el caso de fentanilo contaminado por el que ya murieron 68 personas, se encuentra habilitado para "comprar certificados para fabricar remedios" y aclaró la situación actual de la empresa.

Según informó el organismo mediante un comunicado oficial, HLB Pharma no está habilitada para producir, importar, exportar ni comercializar medicamentos. Por el contrario, la empresa se encuentra formalmente inhibida por el organismo regulador, lo que la inhabilita de manera absoluta para operar dentro del ámbito sanitario.

“La inhibición tiene los mismos efectos que una clausura”, señala el texto difundido por la ANMAT, el cual explica que, si bien se trata de figuras jurídicas distintas, desde el punto de vista operativo y regulatorio impide cualquier actividad vinculada al desarrollo, fraccionamiento o distribución de productos médicos o farmacéuticos.

Además, se detalló que la empresa no cuenta con un Director Técnico registrado ante la ANMAT, lo cual es un requisito imprescindible para que cualquier laboratorio pueda operar legalmente en Argentina.

La entidad también desmintió que HLB Pharma haya sido autorizada a comprar certificados. “La interpretación del artículo periodístico es errónea. El oficio judicial al que hace referencia la nota informa el número de habilitación histórica de la firma (que permanece por razones administrativas), pero deja expresamente asentado que la empresa se encuentra inhibida y sin autorización para operar”, enfatizó sobre el artículo publicado por Clarín.

El mismo fue duramente criticado en redes sociales por haber difundido una versión confusa que podría generar alarma en la población. En ese sentido, la ANMAT pidió a los medios “responsabilidad y rigurosidad informativa”, especialmente cuando se trata de temas tan sensibles como la seguridad sanitaria.

Desde el organismo reafirmaron el “compromiso con la seguridad sanitaria, la transparencia y el cumplimiento estricto de la normativa vigente para proteger la salud de la población”. Además subrayó que se mantienen los controles y sanciones para evitar cualquier actividad irregular en el ámbito farmacéutico.