El pasado mes de julio un ex oficial de inteligencia aseguró ante un subcomité de la Cámara de Representantes que Estados Unidos había encontrado “restos biológicos no humanos” al investigar OVNIS. Esta declaración, bajo juramento, produjo un fuerte cimbronazo. Unos meses después, tres fuentes informadas sobre supuestas operaciones de alto secreto reforzaron la información de David Grusch, al revelar que una oficina secreta de la CIA halló al menos nueve “naves no humanas”.

Según detallaron bajo condición de anonimato al diario británico Daily Mail, la responsable de esas misiones fue la Oficina de Acceso Global (OGA, por sus siglas en inglés), un ala de la Dirección de Ciencia y Tecnología de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, y que desde 2003 viene trabajando en la recolección de información y rastros de lo que podrían ser naves espaciales extraterrestres en diferentes partes del mundo.

Una de las fuentes sostuvo que son “al menos nueve” las naves recuperadas por el Gobierno norteamericano. Algunas de ellas fueron encontradas destrozadas tras sufrir un accidente, mientras que dos se encontraban completamente intactas.

Ese informante detalló, además, que la CIA cuenta con un “sistema capaz de detectar OVNIS cuando aún están camuflados”. En caso de que las naves no humanas aterricen o se estrellen, las autoridades envían unidades militares especiales para la recuperación de los restos.