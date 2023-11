ALBERTO FERNÁNDEZ HABLÓ SOBRE EL ESCÁNDALO DE LA FIESTA VIP EN OLIVOS

El presidente Alberto Fernández, a tan solo dos semanas de finalizar su mandato, volvió a pedir perdón por la fiesta que se llevó a cabo en Olivos, defendió su gobierno (2019-2023), resaltó los problemas que generó la pandemia, se refirió a las relaciones exteriores que orquesta el futuro presidente Javier Milei y criticó la posibilidad de que Daniel Scioli siga al frente de la embajada argentina en Brasil.

"Ese día deben haber entrado a Olivos, no menos de 70 personas. La Quinta de Olivos era la Casa Rosada y la Argentina estaba en pandemia, pero tenía que seguir siendo gobernada. Hice reuniones con un montón de gente que vino, planteó problemas y con gente con la que estábamos trabajando. Cuando llegué a la noche, Fabiola me dijo que algunas de las personas que estaban trabajando con ella, que eran empleados del Gobierno, iban a hacer un brindis. Yo le dije que después pasaba y la verdad nunca reparé en que eso no se podía hacer, me equivoqué y le pido perdón a la gente", explicó el presidente en ejercicio.

En ese sentido, el mandatario dijo que fue "el contexto" de encontrarse continuamente con muchas personas, que la fiesta de Olivos no debía ocurrir. Sin embargo, añadió que ante ese evento, lejos de excusarse, se presentó ante la Justicia: "Es un delito que tiene una pena máxima de 2 años, o sea que prescribe en ese período. La historia cuenta que cuando un presidente enfrenta una pena así empiezan a poner chicanas procesales. Pero, yo no hice eso. Me presenté, dije qué fue lo que pasó, asumí mi responsabilidad", resaltó.

Recordó que pagó un cánon para "reparar el daño" tal como lo contempla el código procesal. En ese sentido, aseguró que hizo planteos, en los que creyó que tenía razón, pero que la Justicia lo rechazó y "ni siquiera apelé, para que no hubiera una demora en el tema". "Era mi responsabilidad, tenía que asumirla y la asumí", reflexionó.

“Yo no me lo perdono, la verdad es que me equivoqué y le pido perdón a la gente. Pero tiene que ver con el contexto. Trato de explicarme por qué hice semejante pavada. La explicación es porque el contexto no me hizo advertir que no debía hacer eso”.