ALBERTO FERNÁNDEZ: "APUNTARON A MI HELICÓPTERO CON MIRA TELESCÓPICA"

El presidente reveló una situación que experimentó aproximadamente cuatro veces durante su mandato y que decidió no divulgar para “no hacer un problema con esto”. Reflexionó que para él no pretendían derribar la aeronave, sino que querían enviar un mensaje.

El presidente Alberto Fernández denunció que luego del atentado sufrido por Cristina Kirchner apuntaron contra su helicóptero con una mira telescópica en “dos, tres o cuatro oportunidades”.

Según describió el mandatario, sucedió en reiteradas ocasiones cuando viajaba de Casa Rosada a Olivos: “Con un rayo láser, una mirilla, alguien que está con algún arma enfocándome con el láser al helicóptero”.

“No creo que haya pretendido tirar el helicóptero. No sé. Lo que sí quería era que yo recibiera el mensaje de que había una mira telescópica apuntando al helicóptero. No me pasó una vez, me pasó dos, tres o cuatro veces”, describió Alberto, en una entrevista en Perfil.

Luego, explicó porque decidió no revelar lo que había sucedido hasta ahora: “Con mi custodia lo vimos, y nos callamos porque dijimos: ‘No hagamos un problema con esto’”.