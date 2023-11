ALBERTO FERNÁNDEZ: "SOY EL ÚNICO QUE TERMINA ENFRENTADO A CRISTINA"

El Presidente se refirió a su relación con la vicepresidenta y reveló que "no la obedecía en todo lo que ella hubiera querido que la obedezca, pero no era mi misión obedecerla". "Por un lado me piden que sea obediente, pero, por otro lado, me dicen que tenga la lapicera", agregó.

A dos semanas de finalizar su mandato, el presidente Alberto Fernández habló sobre su relación con la vicepresidenta Cristina Kirchner y aseguró que es "el único que termina enfrentado" a ella porque "no la obedecía en todo lo que ella hubiera querido que la obedezca, pero no era mi misión obedecerla".

"Yo me hice cargo del poder. El poder se ejerce, no está ni para disfrutarlo ni para padecerlo. Valoro mucho la democracia y creo que también le hace bien al país la alternancia", sostuvo en una entrevista con El Observador publicada este miércoles, un día después de su reunión con el presidente electo Javier Milei.

Fernández reveló que "cuando yo asumí, alguien me dijo: 'Tu tiempo va a ser el del tercer Perón, tironeado por la izquierda y por la derecha. Preparate para el tironeo'. Y creo que tenía razón". Añadió que la prioridad durante su mandato fue "que preservemos la unidad para que no entremos en otra nueva frustración argentina".

Con respecto a la derrota de Unión por la Patria en el balotaje, sostuvo que "ahora tenemos que abrir un debate interno sobre cómo debemos ser en adelante. No es que en la coalición alguien no haya sido escuchado, eso es mentira. Lo que es verdad es que alguien no fue obedecido", señaló.

En ese sentido, aseguró que "hay momentos en donde el Presidente decide y no debe obediencia a nadie. Por un lado me piden que sea obediente y por otro me piden que tenga la lapicera. Cuando la lapicera firma algo que no les gusta, entonces...", deslizó.

También recordó que "los medios argentinos decían que yo era un títere" de la vicepresidenta. "Y resulta que el títere es el único que termina enfrentado a Cristina, con lo cual muy títere no era. No es que no escucho, lo que pasa es que no siempre estoy de acuerdo", subrayó.

"Yo creo que ella confunde las cosas. Fue escuchada, fue leída porque mandaba carta pública, dejaba tuits, hacía declaraciones y además la escuchaba en privado. Lo que es verdad es que no la obedecía en todo lo que ella hubiera querido que la obedezca. Pero no era mi misión obedecerla y ella lo supo desde el primer día", destacó.