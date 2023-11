SERGIO MASSA HABLÓ SOBRE LA CAMPAÑA DE JAVIER MILEI A DÍAS DEL BALOTAJE

A días del balotaje por las Elecciones 2023, Sergio Massa apuntó contra Javier Milei en este cierre de campaña y comparó cuáles serían las diferencias si los argentinos eligen a uno u otro. Además, ratificó que desea un Gobierno de unidad nacional en el caso de ganar.

En principio, arremetió contra una de las medidas económicas más importantes que impulsa el candidato de La Libertad Avanza. “Dolarizar implica una megadevaluación y abrir la economía, el cierre de pymes”, afirmó. Así también, contó que el combustible podría sufrir por la política liberal: “Plantea liberar el precio de la nafta, eso es llevar el litro a $800″.

Tras la gran inflación de este 2023 y los números negativos de la economía, Sergio Massa aseguró en A Dos Voces: “Vamos a derrotar la inflación en 2024 a partir de recuperar exportaciones que este año fueron dramáticas” y “el año que viene vamos al déficit cero”.

Asimismo, recordó que no tendrá problema en ofrecer un cargo clave en su mandato a un opositor: “Por qué no le daría la oficina anticorrupción a Mauricio Macri si le corresponde”. Luego, sostuvo que no toma personal este enfrentamiento frente al liberal: “No tengo enemigos, tengo adversarios en la política, Milei es mi adversario electoral”.