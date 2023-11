MILEI “VENIMOS A PLANTEAR LA DISCUSIÓN ENTRE POPULISMO Y REPÚBLICA”

A cuatro día de las elecciones, Javier Milei escuchó impertérrito un pedido del Grupo de los 6, directamente, para que respete la democracia.

Lejos de mostrarse inquieto, como en ocasiones recientes, disertó largamente y con calma ante los principales empresarios del país, que se reunieron para escucharlo en el Hotel Alvear de Recoleta. Al contrario, en el primer almuerzo del Consejo de Inversiones para el Comercio y la Producción (Cicyp) con los candidatos presidenciales (mañana será el segundo, con Sergio Massa), dijo que existe una “campaña de miedo” en su contra e intentó transmitir tranquilidad sobre sus planes para un eventual gobierno al círculo rojo.

En el salón principal de la planta baja del Hotel Alvear, el presidente del Consejo, Marcos Pereda, de la Sociedad Rural Argentina (SRA), recibió al candidato de La Libertad Avanza con un breve discurso de introducción y un mensaje en caso de que su fórmula se imponga el domingo. “Si la voluntad popular lo elige, queremos pedirle apego a la Constitución, y a las leyes, a la cultura del trabajo y el mérito; la transparencia, la sensibilidad social y una verdadera vocación cívica”, le dijo.



Eran pasadas las 13.30 y los mozos ya habían repartido los platos con las entradas entradas. Milei lo escuchaba sentado en la mesa central del salón, rodeado de sus principales asesores: su hermana Karina, Guillermo Francos, Gustavo Ferraro, Ramiro Marra, y su vocero, Leandro Vila. No había ido ningún candidato electo de LLA, como en otros eventos del estilo. Y no había llevado a ninguno de sus referentes económicos, ni siquiera a Emilio Ocampo, el único del grupo inicial de ex funcionarios de Domingo Cavallo que se mantiene en un lugar expectante para ocupar un cargo en el Gobierno. El Pro también brilló por su ausencia, al igual que en el debate en Derecho.

Tras la inauguración, el economista subió de buen talante a la tarima y tomó el micrófono frente al atril. Habló con inusual serenidad durante unos 15 minutos, aunque antes hizo un aviso: dejaría la mayor parte de su exposición para las preguntas de los invitados, porque le resultaba “más divertido”. Se lo veía descontracturado, en un ámbito familiar y afín.