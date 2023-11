VERDADERO O FALSO DEL DEBATE ENTRE MASSA Y MILEI

Durante el encuentro, en el que los candidatos alternaron propuestas y ataques en lo referido a los temas de economía, relaciones de Argentina con el mundo, salud y educación, seguridad y Derechos Humanos y convivencia democrática, no todo lo que se dijo fue verdadero.

El medio CNN en Español chequeó los discursos de los candidatos para evaluar la veracidad de los datos que mencionaron.

Javier Milei y sus afirmaciones sobre economía:

Javier Milei, candidato por La Libertad Avanza, planteó durante el primer bloque de economía que "Argentina, de los últimos 123 años, tuvo déficit fiscal en 113".

Los hechos primero: VERDADERO

Según una serie histórica del Ministerio de Economía de Argentina, esa afirmación es verdadera si se incluye el año en curso.

En el eje temático sobre economía, el candidato por la Libertad Avanza también hizo referencia a la devaluación del peso argentino: "Una alternativa que utilizan los políticos suele ser el uso de la maquinita de imprimir billetes. Eso genera inflación. De hecho, le hemos quitado 13 ceros a la moneda, tuvimos dos hiperinflaciones sin guerra y vamos camino a otra", aseguró.

Los hechos primero: VERDADERO

Respecto a la información de cuántos ceros perdió el peso argentino, este postulado es verdadero. Según un informe de la Universidad Torcuato Di Tella, desde 1969 hasta 1992 la moneda perdió 13 ceros.

También durante el bloque de economía, Milei hizo afirmaciones en relación al tipo de cambio: "Hoy, por el tipo de cambio paralelo, estamos en el puesto 130 (del mundo)", afirmó.

Según el tipo de cambio oficial medido por Banco Mundial, actualizado hasta 2022, Argentina estaba en el puesto 153.

Los hechos primero: INEXACTO

Milei apuntó contra Massa, al señalar los datos de pobreza que deja el Gobierno de Alberto Fernández. En ese sentido, acusó: "Tu gobierno dejó dos tercios de los chicos en situación de pobreza".

Los hechos primero: INEXACTO

Este dato es inexacto. Según el último informe del Instituto de Estadísticas y Censos (Indec), el 56,2% de los chicos de 0 a 14 años son pobres. Si tomamos en cuenta a los jóvenes de entre 15 a 29 años, el porcentaje de pobreza en esta franja es de 46,8%.

"Cuando uno mira el PIB per cápita en Argentina, está 15% por debajo del registrado en 2011", dijo Milei también sobre la economía del país.

Los hechos primero: FALSO

En Argentina, el PIB per cápita en dólares corrientes creció 6,8% entre 2011 y 2022, aunque su evolución incluye fluctuaciones a la baja en cinco de esos 11 años. En 2011, su valor fue de US$ 12.788,02, mientras que en 2022 ascendió a US$ 13.659,39.

Sergio Massa sobre las relaciones de Argentina con el mundo:

Hablando sobre comercio exterior, Massa, candidato de Unión por la Patria, afirmó: "¿Quiénes son los principales socios comerciales de Argentina? Brasil es uno y China, otro".

Los hechos primero: VERDADERO

Según datos de comercio exterior del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Brasil y China son dos de los tres principales socios de Argentina.

Hasta septiembre de este año, el intercambio comercial con Brasil, sumando exportaciones e importaciones, sumó US$ 8,9 mil millones de dólares. En segundo puesto se ubicó Estados Unidos con US$ 4.037 mil millones. Y en tercer lugar está China con US$ 4.036 mil millones .

El candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, había mencionado en una entrevista periodística en X, antes Twitter: "No solo no voy a hacer negocios con China, sino que no voy a hacer negocios con ningún comunista (...) y Putin no entra ahí, Lula no entra ahí".

Massa también acusó a Milei de defender la autodeterminación de los kelpers, los habitantes de las islas Malvinas.

Los hechos primero: ENGAÑOSO

El candidato Milei y Diana Mondino, quien según anunció sería su futura Canciller, manifestaron que "hay que respetar lo que piensan los que viven en las Islas Malvinas", pero en ningún momento se habló de "autodeterminación".

El derecho a la autodeterminación nace de un concepto de Naciones Unidas. Mondino manifestó que "los derechos de los isleños van a ser respetados".

Sergio Massa sobre la economía:

Durante el eje temático de economía, el candidato por Unión por la Patria, Sergio Massa, señaló a Javier Milei y lo acusó de querer la vuelta de la privatización del sistema previsional: "Desgraciadamente, Milei plantea la vuelta de las AFJP".

Los hechos primero: VERDADERO

Esta afirmación es verdadera. En la plataforma electoral de La Libertad Avanza figura esa reforma como una medida de segunda generación.

Actualmente, en Argentina las pensiones jubilatorias dependen enteramente de la administración estatal.

En 1989, durante el gobierno de Carlos Menem, se realizó una reforma que incorporó la posibilidad de optar por administraciones privadas, llamadas Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).

Dichas administraciones invirtieron sus fondos en el sistema financiero y, años más tarde, el Estado tuvo que rescatar las pensiones porque las empresas privadas no alcanzaban a pagar la jubilación mínima.

Javier Milei sobre educación:

El candidato presidencial por la Libertad Avanza, Javier Milei, hizo referencia a los números en educación y aseguró: “Solamente el 16% de los chicos termina el secundario en tiempo y forma. El 30% directamente no lo termina".

Los hechos primero: INEXACTO

Según informa el Observatorio de Argentinos por la Educación, en su informe "Índice de Resultados Escolares: ¿Cuántos estudiantes llegan al final de la secundaria en tiempo y forma?", solo 13 de cada 100 estudiantes que empezaron primer grado en 2011 terminaron la secundaria en el tiempo esperado en 2022.

Asimismo, este informe da seguimiento al Índice de Resultados Escolares, que arrojó que solo 16 de cada 100 alumnos llegaron en tiempo y forma al final de la secundaria entre el 2009 y 2020.

Además, el candidato aseguró que "el 50% de los chicos no entiende lo que lee y el 70% no puede resolver un problema de matemática básica". Esta afirmación también es inexacta.