MASSA: "QUIERO SER EL PRESIDENTE DE LA RECUPERACIÓN DEL INGRESO Y LA UNIVERSIDAD PÚBLICA"

El candidato a presidente de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, cruzó a su contrincante al establecer que sus "últimos tres libros tienen denuncias de fraude".

Durante el bloque sobre trabajo y producción, tanto el candidato de UP como el de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, se tiraron fuertes chicanas sobre distintos temas.

"Lo más importante es que sepas que va a pasar con tu trabajo. Hoy las mujeres no reciben la misma remuneración. Hay un 23% de diferencia. Quiero comprometerme a dos políticas. Una que son los jardines maternales para que cuando van a trabajar tengan a quien cuide a sus hijos. La otra es igual remuneración por igual tarea", propuso Massa.

Acto seguido, Milei intentó chicanear a Massa. "Fracasé cuando te quise enseñar. No aprendiste anda. Eso del 23% de diferencia es cuando se toman los promedios. Cuando corregís por tarea, desaparece. Si hubieras pisado una empresa en serio y no la de los amigos estarían llenas de mujeres y no. Están distribuidos equitativamente", dijo el líder de LLA.

"Desgraciadamente esa permanente mirada despectiva de las mujeres vuelve a aparecer en él. Yo les quiero decir algo. En el ideario del vínculo de las empresas, a lo largo de este año hicimos un esfuerzo para que crezcamos en empleo más allá de los problemas que tiene nuestra economía. Desgraciadamente la idea de abrir la economía va a destruir las pymes. Eso Argentina ya lo vivió. No quiero volver a esa etapa", retrucó Massa.

A su turno, Milei respondió: "Cuando hablamos de las reformas de primera generación, hablamos de una reforma del Estado y quitamos regulaciones para ser competitivos. Hablamos de un programa de modernización del sistema laboral con un sistema de desempleo como la UOCRA. Una vez que uno es competitivo, ahí recién puede abrir la economía. La experiencia de la que hablás, abrieron la economía y no achicaron el gasto público, como fue en Chile. Acá quisieron hacer algo intermedio y termino en un industricidio. Si querés citar mis referencias, citalo bien"

"No puedo citar bien tus referencias, porque en el último libro que escribiste tenés tres denuncias de plagio por haber copiado a otros autores. Invito a la gente a que revise el Google", le respondió con sorna el aspirante del oficialismo.