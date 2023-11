A PESAR DE LAS VACUNAS HAY QUE MANTENER LOS CUIDADOS PARA PREVENIR EL DENGUE

Son alrededor de 150 mil personas las que se van a inmunizar, y Francisco Garcia Ocampo, coordinador de epidemiologia, destacó que los sectores que tendrán prioridad son las localidades de Orán, San Martín, Anta, Rivadavia y Güemes. Cada área operativa se encargará de la distribución.

Cabe destacar que la vacunación es apta para mayores de 4 años sin límite de edad. Sin embargo se optó por elegir un límite de acuerdo a las estadísticas que representan la edad de aquellas personas de alta transmisibilidad y los grupos mayoritarios en donde hay una mayor taza de internación y de casos.

Todavía no hay una fecha fija para el inicio de esta campaña pero la compra de las vacunas ya está en proceso. No hay que olvidar que se trata de una inversión hecha desde la provincia, no de Nación.

"La vacuna no va a reemplazar todas las demás actividades. Con o sin vacuna, en la provincia se debe implementar e instalar todas las acciones de prevención y control que se vienen realizando siempre".