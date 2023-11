LA AFIP DETECTÓ EXPLOTACIÓN LABORAL Y TRABAJO INFANTIL EN ENTRE RÍOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGSESO), detectó 3 personas, entre ellos un menor de edad, en condiciones de explotación laboral durante un operativo realizado sobre un establecimiento dedicado al desmonte de eucaliptus en Concordia, provincia de Entre Ríos.

El relevamiento tuvo origen en una denuncia recibida por personal de la Dirección Regional Paraná, quien ante los evidentes indicios compatibles con los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral, reducción a la servidumbre y trabajo infantil, dio intervención al Juzgado Federal de Primera instancia de Concordia quien emitió un oficio de intervención inmediata. Como resultado del operativo llevado a cabo por personal de la Dirección Regional, de los que también participó personal de Gendarmería Nacional Argentina, el RENATRE y la UATRE, fueron rescatadas 3 personas en situación de explotación, una de ellas de 16 años de edad.

Se trata de trabajadores que eran oriundos de la provincia de Misiones que cumplían sus tareas en un marco de extrema precariedad sanitaria, contratados por un empleador que no les proveía de comida ni cumplía con el pago de sus remuneraciones. Según manifestaron las personas afectadas al contactarse con personal del organismo, el contratista hacía 3 días que no respondía a sus mensajes y no les proveía de agua ni alimentos.

Estas personas vivían aisladas, en casas de choza, armadas con tablas de eucaliptus y cubrían el techo con plástico de un silo bolsa, mientras que dormían en camas confeccionadas con maderas, sin colchones. Además, en el establecimiento no contaban con electricidad ni agua potable.

El rápido accionar de la Justicia, la Gendarmería y la AFIP hizo que se rescataran a los trabajadores poniéndolos a disposición del Juzgado Federal y del Programa Nacional de Rescate.