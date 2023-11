REFUERZO PARA TRABAJADORES INFORMALES: EL MARTES INICIA EL PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA

ANSES recuerda que desde el martes hasta el viernes 10 se paga la segunda cuota del Refuerzo para trabajadores informales de 47 mil pesos, según terminación de documento:

DNI terminados en 0, 1 y 2: martes 7 de noviembre

DNI terminados en 3, 4 y 5: miércoles 8 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 9 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 10 de noviembre

Las personas que no cobraron el refuerzo en octubre recibirán las dos cuotas juntas en un único pago de 94 mil pesos y en la CBU indicada al momento de completar la inscripción.

Qué pasa si no me pagaron la primera cuota del IFE 2023

El refuerzo de $47.000 por mes a cobrar en octubre y noviembre, destinado a trabajadoras y trabajadores que no cuentan con ingresos registrados ni ningún tipo de asistencia económica del Estado, empezó a depositarse en octubre.

Quienes ya se inscribieron y todavía no cobraron la primera cuota van a recibir los dos refuerzos juntos en la cuenta bancaria que declararon cuando completaron el formulario.